Είναι 104 και ψαρεύει αστακούς τα τελευταία 90 χρόνια: «Δεν πρόκειται να βγω στη σύνταξη»

Αφοσιωμένη εδώ και 90 χρόνια στο επάγγελμα της, η Virginia Oliver αρνείται να βγει στη σύνταξη παρά το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει ήδη έναν αιώνα ζωής.

Στα 104 της χρόνια, η Virginia Oliver, γνωστή και ως η «κυρία των αστακών» του Μέιν, δεν σκέφτεται να συνταξιοδοτηθεί σύντομα. Έχοντας περάσει πάνω από 90 χρόνια ψαρεύοντας αστακούς, η Oliver παραμένει αφοσιωμένη στη δουλειά που αγαπάει, συνεχίζοντας τη δουλειά της με αξιοσημείωτη αφοσίωση και σθένος.

Η Oliver ανανέωσε πρόσφατα την εμπορική της άδεια αστακοκαλλιέργειας, ευθυγραμμιζόμενη απόλυτα με την έναρξη της περιόδου αλίευσης αστακών, όπως αναφέρει το TODAY.com. Το πάθος της για την αστακοκαλλιέργεια καλύπτει πάνω από εννέα δεκαετίες, ένα ταξίδι που αναδεικνύεται στο μίνι ντοκιμαντέρ του 2019 «Conversations with The Lobster Lady» των Wayne Gray και Dale Schierholt. «Ψαρεύω αστακούς κατά καιρούς εδώ και 91 χρόνια», δήλωσε στην ταινία.

Lobsters can’t hide from 104-year-old Virginia Oliver — Maine’s famous “Lobster Lady.” She’s been trapping the crustaceans for almost a century and is ready to catch some more this summer. https://t.co/n8NixR6wKp

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, η Oliver βγαίνει με το σκάφος της, που φέρει το εύστοχο όνομα «Βιρτζίνια», μαζί με τον 81χρονο γιο της, Μάξγουελ. Το δίδυμο μητέρας-γιου πραγματοποιεί τα ταξίδια για αστακό τρεις φορές την εβδομάδα.

Η ρουτίνα της είναι τόσο σταθερή όσο και το πνεύμα της. Η Oliver ξυπνάει καθημερινά στις 4:45 π.μ., αλλά τις ημέρες της αλίευσης σηκώνεται ακόμη νωρίτερα, στις 2:45 π.μ..

Το ταξίδι της Oliver ξεκίνησε σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, συνοδεύοντας τον πατέρα της, ιδιοκτήτη καταστήματος και έμπορο αστακών, στα αλιευτικά του ταξίδια. Ο ρόλος της τότε ήταν να ζυγίζει τους αστακούς και να βάζει βενζίνη στο σκάφος. Καθώς μεγάλωνε, συνέχισε την αστακοαλιεία με τον αείμνηστο σύζυγό της, ακόμη και όταν ο κλάδος ήταν κυρίως ανδρικός.

Το ανεξάρτητο πνεύμα της και η αποφασιστικότητά της ήταν κεντρικά στοιχεία για τη μακροζωία της. «Πρέπει να συνεχίσεις να ζεις, πρέπει να συνεχίσεις να εργάζεσαι. Δεν είναι εύκολο», σημείωσε όταν ρωτήθηκε για το μυστικό της μακροζωίας της. Ο δραστήριος τρόπος ζωής της, το αυστηρό πρόγραμμά της, η αποχή από το κάπνισμα και η αδιαφορία για το αλκοόλ έχουν αναμφίβολα συμβάλει σε μια πιο υγιεινή ζωή.

“I guess I’ll lobster until I die.” - Virginia Oliver, age 104.



She’s only been lobstering for the past 96 years. Started when she was 8 years old before the Great Depression. She says she does alright for her age.



🦞🦞🦞 pic.twitter.com/Sz4i35DQoJ