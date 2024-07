Πήγε να κουρέψει το γκαζόν και τον χτύπησε κεραυνός: Σώθηκε από ένα δέντρο (vid)

Οι κεραυνοί είναι γνωστό ότι μπορούν να χτυπήσουν ακόμη και χιλιόμετρα μακριά από μια καταιγίδα, γεγονός που χρησιμεύει ως υπενθύμιση των εγγενών κινδύνων των καταιγίδων.

Ένας έφηβος από τη Φλόριντα μοιράστηκε την απίστευτη ιστορία του αφού χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια καταιγίδας το βράδυ της Δευτέρας (15/7). Ο Daniel Sharkey, 17 ετών, αφηγήθηκε την οδυνηρή εμπειρία από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο του Ορλάντο, περιγράφοντας πώς ο κεραυνός ήρθε «κατευθείαν μέσα από το δέντρο» που βρισκόταν κοντά.

Ο Sharkey ασχολούνταν με εργασίες στην αυλή, καθώς η καταιγίδα σάρωσε την κομητεία Seminole. Το υλικό που κατέγραψε η κάμερα κλειστού κυκλώματος δείχνει τις στιγμές που ακολουθούν το χτύπημα, με τον Sharkey να κείτεται στο έδαφος και τους γείτονες να σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Παρά το χτύπημα, ο Sharkey είναι ευγνώμων που είναι ζωντανός, αν και εξακολουθεί να πονάει πολύ.

Moment #Florida boy, 17, is struck by #lightning while doing yard work during storm in Altamonte Springs

he has suffered scars on his arms from the electricity that pierced through his body and he could have died if the bolt struck just a few inches over. pic.twitter.com/kJr1EFdS5i