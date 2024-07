Το μυστικό για το τέλειο ψητό κοτόπουλο προβλήθηκε στην τρίτη σεζόν του «The Bear»: Η συμβουλή από έναν μισελενάτο σεφ (vid)

Στην τελευταία σεζόν, ο πρωταγωνιστής Carmy Berzatto βρίσκεται να στήνει στο The French Laundry, όπου ο ίδιος ο Keller παρέχει ένα masterclass στην προετοιμασία ενός ψητού κοτόπουλου που αξίζει Michelin.

Η επιτυχημένη σειρά «The Bear» δεν είναι μόνο μια πηγή δραματικής αφήγησης, αλλά και ένας θησαυρός μαγειρικής σοφίας. Μεταξύ των μαθημάτων που μεταδίδει -όπως η αποφυγή των κινδύνων του καταψύκτη και τα οργανωτικά θαύματα της κολλητικής ταινίας- η τρίτη σεζόν προσφέρει μια ιδιαίτερα πολύτιμη συμβουλή μαγειρικής από τον διάσημο σεφ Thomas Keller.

Στην τελευταία σεζόν, ο πρωταγωνιστής Carmy Berzatto (τον οποίο υποδύεται ο Jeremy Allen White) βρίσκεται να στήνει στο The French Laundry, όπου ο ίδιος ο Keller παρέχει ένα masterclass στην προετοιμασία ενός ψητού κοτόπουλου που αξίζει Michelin.

Στη σκηνή, που διαδραματίζεται σε μια πεντακάθαρη κουζίνα, ο Keller καθοδηγεί τον Carmy κατά τη σχολαστική διαδικασία. Το πρώτο βήμα: αφαίρεση του κόκκαλου. Αυτή η λεπτομέρεια συχνά παραβλέπεται σε πολλές συνταγές ψητού κοτόπουλου.

