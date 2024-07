Ένταση στις Βρυξέλλες: Ευρωβουλευτής από τη Ρουμανία πήγε με φίμωτρο και ζητούσε παπά να τους διαβάσει (vid)

Γνωστή στη Ρουμανία για τη στάση της κατά της μετανάστευσης και του εμβολίου, καθώς και για την ανατρεπτική της συμπεριφορά στο νομοθετικό σώμα του Βουκουρεστίου, η Șoșoacă έγινε για άλλη μια φορά πρωτοσέλιδο με την ασυνήθιστη πρότασή της.

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, η ακροδεξιά ευρωβουλευτής Diana Șoșoacă πρότεινε να προσκληθεί ένας ιερέας για να διαβάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους «διαβόλους». Η Șoșoacă, η εκκεντρική ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος «S.O.S. Romania Party» της Ρουμανίας, εξελέγη πρόσφατα για την πρώτη της θητεία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Romanian member of the European Parliament, Diana Șoșoacă was thrown out of the plenary hall because she pleaded for freedom of expression and faith in God!



After leaving the hall she said:



"This is the house of Satan, here in Brussels."



🇷🇴 pic.twitter.com/b9ddIeO4m2 July 18, 2024

Την πρώτη ημέρα της παρουσίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Șoșoacă φόρεσε μια παραδοσιακή ρουμανική λαϊκή φορεσιά, κάνοντας μια τολμηρή πολιτιστική δήλωση. Ισχυρίστηκε ότι έφερε μύρο και «την εικόνα του Αγίου Παρασκευά» στο κτίριο, υποστηρίζοντας ότι «αμέσως η στάση όλων άλλαξε».

Diana Sosoaca representative europarliamentar from Romania (MEP) in european parliament was thrown out of the plenary hall because she pleaded for freedom of expression and faith in God! pic.twitter.com/OD6lgrB8UT July 18, 2024

Η Șoșoacă αφηγήθηκε επίσης μια ανταλλαγή απόψεων με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι η Metsola έμεινε έκπληκτη μόλις την είδε. Σύμφωνα με την Șoșoacă, η συμπεριφορά της Metsola άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

⚡️Controversial far-right and anti-Ukrainian MEP Diana Șoșoacă from #Romania was expelled from the plenary session of the European Parliament for her scandalous behavior during the debate on Ursula von der Leyen's re-election as President of the European Commission, European… pic.twitter.com/QUainrEbwM July 18, 2024

Αυτή η τελευταία ενέργεια της Șoșoacă συνάδει με την προηγούμενη συμπεριφορά και ρητορική της, που συχνά έχουν προκαλέσει αντιπαραθέσεις και συζητήσεις τόσο στη Ρουμανία όσο και τώρα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή σκηνή. Η έκκλησή της για θρησκευτικό καθαρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντανακλά τις ριζοσπαστικές της απόψεις και συνεχίζει να αμφισβητεί τους κανόνες και τις διαδικασίες του νομοθετικού σώματος.