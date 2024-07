Δωρεάν τρίμηνη συνδρομή στο Apple TV+ για τους κατόχους PlayStation

Δωράκι από το PlayStation για το Apple TV.

Μια νέα προσφορά για τους κατόχους PlayStation εμφανίστηκε!

Όσοι έχουν PS4 ή και PS5 μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν μια τρίμηνη συνδρομή στην πλατφόρμα video streaming Apple TV+ μέσα από την κονσόλα τους.

Μοναδική προϋπόθεση είναι να είναι νέοι πελάτες στο Apple TV+, δηλαδή να μην έχουν συνδέσει ποτέ κάποια συνδρομή με το λογαριασμό που θα ορίσουν.

Η συνδρομή απαιτεί ένα Apple ID και τον ορισμό ενός τρόπου πληρωμής και η υπηρεσία θα αρχίσει να χρεώνει σε μηνιαία βάση μετά το πέρας του δωρεάν αυτού τριμήνου και αν ο χρήστης δεν προλάβει να την ακυρώσει.

Στο Apple TV+ προσφέρονται διάφορες δημοφιλείς σειρές, όπως τα Killers of the Flower Moon, Napoleon, Masters of the Air και Monarch: Legacy of Monsters, αλλά και ντοκιμαντέρ, παιδικές σειρές και κωμωδίες.