Διαθέσιμα τα δωρεάν games του PlayStation Plus για τον Ιούλιο σε PS4 και PS5

Κατεβάστε τώρα τα δωρεάν games του PlayStation Plus στην κονσόλα σας.

Κάθε μήνα το PlayStation προσφέρει δωρεάν games για τα PS4 και PS5 μέσω του PlayStation Plus και ήρθε η ώρα να κάνετε δικά σας αυτά του Ιουλίου.

Τα τρία βασικά games που έρχονται για το PlayStation Plus Essential είναι διαθέσιμα σε όλους τους συνδρομητές, ενώ οι τίτλοι που μπαίνουν στα Catalogue και Classics έρχονται ειδικά για όσους έχουν τα πιο πακέτα Extra και Premium.

Στη λίστα των τίτλων που είναι άμεσα διαθέσιμοι έχουν προστεθεί παιχνίδια από τα PS1, PS2, PS3, PSP, PS4 και PS5.

Αναλυτικά τα games που θα βρείτε είναι τα εξής.

PlayStation Plus Extra and Premium | Game Catalogue

• Remnant II – Standard Edition | PS5

• Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | PS4, PS5

• Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5

• The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

• Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5

• No More Heroes 3 | PS4, PS5

• Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

• Deadcraft | PS4

• Steep | PS4

PlayStation Plus Premium | PS VR2 & Classics

• Job Simulator | PS VR2

• Summoner | PS4, PS5

• Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5

• Jeanne d’Arc | PS4, PS5

Μπορείτε να τα προσθέσετε στη συλλογή σας έως και τις 6 Αυγούστου και αν παίζετε Genshin Impact μπορείτε να αποκτήσετε χωρίς χρέωση και το PlayStation Plus Pack που περιλαμβάνει τα

• Primogems × 160

• Fragile Resin × 4

• Hero’s Wit × 20

• Mystic Enhancement Ore × 30

• Mora × 150,000