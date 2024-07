Άναυδοι οι ζωολόγοι: Η πιο «σπάνια» φάλαινα του κόσμου ξεβράστηκε σε παραλία της Νέας Ζηλανδίας

Σε μια παραλία του Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία ξεβράστηκε μια φάλαινα που πιθανολογείται ότι είναι το «σπανιότερο» είδος στον κόσμο.

Στις 4 Ιουλίου, το Υπουργείο Προστασίας της Νέας Ζηλανδίας (DOC) κλήθηκε σε μια παραλία στο Otago που βρίσκεται κοντά στο Taiari Mouth μετά από αναφορές για μια φάλαινα που είχε ξεβραστεί στην ακτή.

Και όταν τα μέλη του τμήματος έφτασαν στο σημείο, γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι δεν επρόκειτο για οποιαδήποτε φάλαινα, αλλά για μια πραγματικά σπάνια φάλαινα.

Ειδικοί σε θέματα θαλάσσιων θηλαστικών από το DOC και το Te Papa παρακολούθησαν το θηλαστικό και ανέφεραν σε δελτίο τύπου ότι η φάλαινα έχει μήκος πέντε μέτρα και ταυτοποιήθηκε γρήγορα ως αρσενική, με τα χρωματικά της σχέδια και το σχήμα των δοντιών, του κρανίου και του ράμφους της να οδηγούν τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να ανήκει στο είδος φάλαινας με δόντια-σπάθη (Mesoplodon traversii) - το σπανιότερο είδος φάλαινας με ράμφος.

A creature that washed up on a New Zealand beach near Otago on July 5th 2024 may be world's rarest whale.

Spade-toothed whales are the world's rarest, with no live sightings ever recorded. No one knows how many there are, what they eat, or even where they live. #Whale 🐋 pic.twitter.com/cUavoaYgr2