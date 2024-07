«Οι ημέρες της Γης θα αυξηθούν με πρωτοφανή ρυθμό καθώς λιώνουν οι πολικοί πάγοι»: Νέα έρευνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιματική αλλαγή

Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι σημαντικές. Καθώς οι πολικοί πάγοι συνεχίζουν να λιώνουν λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η πρόσθετη μάζα γύρω από τον ισημερινό θα επιβραδύνει περαιτέρω την περιστροφή της Γης.

Ο χρόνος είναι πολύτιμος όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, και τώρα νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι το λιώσιμο των πολικών πάγων κάνει τον πλανήτη μας να περιστρέφεται πιο αργά, οδηγώντας σε αύξηση των ημερών με πρωτοφανή ρυθμό.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences δείχνει ότι το νερό που ρέει από τη Γροιλανδία και την Ανταρκτική προσθέτει μάζα γύρω από τον ισημερινό, προκαλώντας την επιβράδυνση της περιστροφής της Γης.

A study shows that the melting of the polar ice caps is causing our planet to spin more slowly, increasing the length of days at an "unprecedented" rate ➡️ https://t.co/SkriqjysEm pic.twitter.com/KsCiIaSpjQ