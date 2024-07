Ο Έλον Μασκ σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία του Τραμπ: Τα χρήματα που θα δίνει κάθε μήνα

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η America PAC επικεντρώνει τους πόρους της στην κινητοποίηση των ψηφοφόρων που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους σε πολιτείες με ταλαντευόμενη τάση.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ έγινε πρωτοσέλιδο με τα σχέδιά του να χρηματοδοτήσει μια νεοσύστατη επιτροπή πολιτικής δράσης (PAC) που υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal τη Δευτέρα (15/7), ο Μασκ σκοπεύει να συνεισφέρει το εκπληκτικό ποσό των 45 εκατομμυρίων δολαρίων ανά μήνα σε έναν οργανισμό που υποστηρίζει την εκστρατεία του Τραμπ για την ανάκτηση του Λευκού Οίκου. Η ομάδα αυτή λαμβάνει ήδη οικονομική υποστήριξη από άλλους επιχειρηματίες της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η οργάνωση, με την ονομασία «America PAC», ιδρύθηκε στα τέλη Μαΐου και είναι εγγεγραμμένη στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC). Κατατάσσεται ως «super PAC», ένα είδος επιτροπής πολιτικής δράσης που, αν και νομικά διαχωρίζεται από τις κομματικές οργανώσεις και τις εκστρατείες των υποψηφίων, μπορεί ωστόσο να συμμετέχει σε διάφορες υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως διαφημιστικές εκστρατείες και οργάνωση εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η America PAC επικεντρώνει τους πόρους της στην κινητοποίηση των ψηφοφόρων που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους σε πολιτείες με ταλαντευόμενη τάση, ώστε να εγγραφούν στις εκλογές. Για τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, το PAC ενθαρρύνει τη συμμετοχή μέσω επιστολικής ψήφου ή πρόωρης ψηφοφορίας σε καθορισμένα εκλογικά κέντρα.

