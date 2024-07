Με Μπουφόν, Ζιντάν, Μπέκαμ, Μπέλινγκχαμ και Μπονμάτι τα αποκαλυπτήρια του EA Sports FC 25

Δείτε τις πρώτες πληροφορίες για το EA Sports FC 25.

H Electronic Arts αποκάλυψε επίσημα το εξώφυλλο της Ultimate Edition για το EA Sports FC 25 και έδωσε ραντεβού με τους fans της σειράς για τις 17 Ιουλίου. Η γνωστή εταιρεία επιβεβαίωσε για πρώτη φορά το δεύτερο game της στη σειρά EA Sports FC και τα πλήρη αποκαλυπτήρια θα γίνουν την Τετάρτη 17 Ιουλίου μέσα από ένα video που θα αναρτηθεί εδώ.

Στο εξώφυλλο της απόλυτης έκδοσης βρίσκονται αστέρες του σήμερα και του χθες, όπως οι Μπουφόν, Μπονμάτι, Μπέλινγκχαμ, Ζιντάν και Μπέκαμ. Σύμφδωνα με πληροφορίες από insiders, το παιχνίδι αναμένεται στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 και θα υπάρξουν δύο εκδόσεις, η Standard και η Ultimate.

Όσοι αγοράσουν την ακριβότερη θα μπορούν να παίξουν από τις 20 του μήνα (7 ημέρες νωρίτερα), ενώ και τα μέλη του EA Play θα μπορούν να δοκιμάσουν δωρεάν το game για 10 ώρες. Υπενθυμίζεται πως η EA ανακοόινωσε τον Μάιο του 2022 ότι τερματίζει την 30ετή συνεργασία της με την FIFA για τη σειρά FIFA, η οποία μετονομάστηκε σε EA Sports FC.

Το EA Sports FC 24 κυκλοφόρησε τον περσινό Σεπτέμβριο για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S και Nintendo Switch και απέσπασε κατά βάση καλές κριτικές, χωρίς ωστόσο να ξεφεύγει από τα γνωστά της σειράς.

