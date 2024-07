Η στιγμή που οι Ισπανοί πανηγυρίζουν το νικητήριο γκολ σε συναυλία των Metallica στη Μαδρίτη (vid)

Μια αξέχαστη βραδιά έζησαν χιλιάδες Ισπανοί στο εμβληματικό Estadio Wanda Metropolitano.

Σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, οι θρύλοι του heavy metal Metallica συνεχάρησαν την Ισπανία για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια συναυλίας τους στη Μαδρίτη.

Η συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Estadio Wanda Metropolitano, είχε ήδη προγραμματιστεί να είναι μια βραδιά έντονων συναισθημάτων. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα ενθουσιασμού καθώς η είδηση της νίκης της Ισπανίας διαδόθηκε στο στάδιο. Με κάθε γκολ, οι βρυχηθμοί του κοινού γίνονταν όλο και πιο δυνατοί, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη συνέργεια μεταξύ του κοινού και της μπάντας.

METALLICA congratulates Spain for winning the European Football Championship, and they sing along with the entire stadium "YO soy Español, Español, Español..." pic.twitter.com/eIZHCfPTJ7