«Οι πλουσιότεροι άνθρωποι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο»: Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Η μελέτη αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την εξατομικευμένη ιατρική και τις εξατομικευμένες προσεγγίσεις υγειονομικής περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο γενετικούς παράγοντες αλλά και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο για την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση των ασθενειών.

Νέα έρευνα από το πανεπιστήμιο του Ελσίνκι στη Φινλανδία αποκάλυψε μια εκπληκτική σχέση μεταξύ της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και του γενετικού κινδύνου για διάφορες ασθένειες, τονίζοντας ότι τα πιο εύπορα άτομα μπορεί να έχουν γενετική προδιάθεση για ορισμένους τύπους καρκίνου.

Η μελέτη, η οποία επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και της ευαισθησίας σε ασθένειες, διαπίστωσε ότι τα άτομα με υψηλότερο εισόδημα διατρέχουν μεγαλύτερο γενετικό κίνδυνο για καρκίνο του μαστού, του προστάτη και άλλους καρκίνους.

