Τα CMF smartphones της Nothing "έσπασαν" το προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων της εταιρείας

Τα CMF smartphones έκαναν πολύ δυναμικό ξεκίνημα στην αγορά.

Η Nothing κυκλοφόρησε το πρώτο φθηνό smartphone της για την εναλλακτική μπράντα CMF και φαίνεται πως αγορά το «αγκάλιασε» ιδιαίτερα ζεστά.

Το CMF smartphone έκλεψε τις εντυπώσεις για δύο σημαντικούς λόγους: τη δυνατότητα χρήσης modules και customization, με τους χρήστες να μπορούν να αναβαθμίσουν μόνοι τους τα parts της συσκευής.

Η τιμή του αγγίζει τα 199 δολάρια και κατάφερε να ξεπεράσει και τις πωλήσεις πρώτης ημέρας του Nothing Phone 2a.

O συνιδρυτής της εταιρείας, Άκης Ευαγγελίδης, δήλωσε ενθουσιασμένος από το γεγονός και σημείωσε πως «οι πωλήσεις δεν είναι πάντα ο απόλυτος στόχος, αλλά το αποτέλεσμα εξαιρετικών προϊόντων που αγαπούν οι χρήστες».

