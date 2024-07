Ειδικός εξηγεί πώς μια κίνηση του τελευταίου χιλιοστού του δευτερολέπτου έσωσε τη ζωή του Ντόναλντ Τραμπ (vid)

Η κίνηση του τελευταίου χιλιοστού του δευτερολέπτου που "έσωσε τη ζωή του Ντόναλντ Τραμπ" αποτυπώνεται σε νέα πλάνα από την απόπειρα δολοφονίας.

Για «θαύμα» έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός πως επέζησε από την απόπειρα δολοφονίας, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την επίθεση που πάγωσε τον πλανήτη.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πως αυτό που κυριολεκτικά του έσωσε τη ζωή είναι πως είχε γυρίσει το κεφάλι του ελαφρώς προς τα δεξιά για να διαβάσει από το χαρτιά του ένα διάγραμμα για το μεταναστευτικό. Έτσι, η σφαίρα δεν τον βρήκε στο κεφάλι και του έσκισε ένα μικρό κομμάτι από το αυτί του.

REPORT: Donald Trump says a last millisecond head tilt likely saved his life as slowed-down footage shows the bullet grazing his ear.



If Trump hadn't moved his head, the bullet would likely have hit the rear of his head, ending his life.



