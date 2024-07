Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Duran Duran, την Πέμπτη 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Οι σπουδαίοι Βρετανοί έρχονται στην Αθήνα λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, “Danse Macabre”, για να παρουσιάσουν ένα μεγάλο show βασισμένο στον πρωτοποριακό ήχο και ύφος τους, τα οποία έχουν με συνέπεια διευρύνει τα όρια της μουσικής, της μόδας και της τέχνης καθ' όλη τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας τους.

Μαζί τους, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός από την Ιρλανδία, JC Stewart.

Το τελευταίο άλμπουμ των Duran Duran βρίσκει το συγκρότημα να ανασύρει φωτεινές μελωδίες από το σκοτάδι, με 13 κομμάτια που περιλαμβάνουν νέο υλικό, θεματικές διασκευές και νέες εκτελέσεις των κλασικών και αγαπημένων τους τραγουδιών.

Το “Danse Macabre” αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, με τους τελευταίους να το περιγράφουν ως ένα «μεγάλο μακάβριο γλέντι» (Evening Standard), «σκέτη απόλαυση» (The Independent), «ένα κομψό, μεστό άλμπουμ με αίσθηση του χιούμορ» (The Line of Best Fit), «απόλυτα ψυχαγωγικό» (The Telegraph), ενώ η The Sun εκθείασε την «ενέργεια και τον ενθουσιασμό» του.

Εκτός από το πρόσφατο single, “Black Moonlight”, και το ομώνυμο κομμάτι, οι οπαδοί των Duran Duran πλέον απολαμβάνουν και το τρίτο single, το επικό κλείσιμο του άλμπουμ, “Confession In The Afterlife”. Στον υπόλοιπο δίσκο, οι gothic διασκευές του “Bury A Friend” της Billie Eilish, του “Paint It Black” των Rolling Stones, του εμπνευσμένου από τον Rick James “Super Lonely Freak”, του “Spellbound” των Siouxsie and the Banshees, του “Supernature” των Cerrone και του “Ghost Town” των Specials, αποκαλύπτουν τη σκοτεινή πλευρά της μπάντας.

Εκτός από τη Victoria De Angelis των Måneskin, η οποία συνεισφέρει μπάσο και φωνητικά στο "Psycho Killer", στο άλμπουμ συμμετέχουν τα πρώην μέλη της μπάντας των Duran Duran, Andy Taylor και Warren Cuccurullo, ο Nile Rodgers, οι παραγωγοί Josh Blair, Mr Hudson και ο επί σειρά ετών κιθαρίστας στις περιοδείες τους, Dom Brown.

Το συγκεκριμένο άλμπουμ διαδέχεται μια σειρά σπουδαίων επιτευγμάτων των Duran Duran. Η είσοδός τους στο Rock & Roll Hall Of Fame το 2022 σηματοδότησε ένα ακόμη αποκορύφωμα της καριέρας τους, ενώ την ίδια χρονιά το συγκρότημα ήταν headliner στο Hyde Park, έπαιξε στη συναυλία για το Platinum Jubilee της Βασίλισσας στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, έκλεισε την τελετή έναρξης των Κοινοπολιτειακών Αγώνων στη γενέτειρά τους, το Μπέρμιγχαμ, και πραγματοποίησε μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική που περιλάμβανε sold out συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και τρεις βραδιές στο Hollywood Bowl.

Οι Duran Duran έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ έχουν σημειώσει 21 Top 20 επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πολυάριθμα βραβεία και οι διακρίσεις τους περιλαμβάνουν οκτώ Lifetime Achievement Awards, δύο βραβεία Grammy, δύο Brit Awards (συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για "Outstanding Contribution to Music" το 2004) και ένα αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ. Έγραψαν το μοναδικό θέμα του James Bond που έφτασε στο #1 στις ΗΠΑ, ενώ ο David Lynch σκηνοθέτησε το εξαιρετικό "Duran Duran: Unstaged" το 2014.

Samples από τραγούδια τους έχουν χρησιμοποιήσει αμέτρητοι καλλιτέχνες, από τον Notorious B.I.G. μέχρι τους 5 Seconds of Summer, ενώ τους έχουν διασκευάσει μπάντες όπως οι Muse, Deftones και άλλοι. Το "Rio" έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τα "100 σπουδαιότερα βρετανικά άλμπουμ" του Q, στα "100 σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών" του NME και στα "100 καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 1980" του Pitchfork. Με δεδομένη την έφεση και το ενδιαφέρον τους για τη μόδα, η ροκ μουσική δεν έμοιαζε ποτέ ξανά η ίδια μετά την εμφάνισή τους. Η επίδρασή τους ως style icons έχει επανειλημμένα τεκμηριωθεί.

Η παρουσία τους στο Release Athens 2024 αποτελεί κομμάτι μιας σπουδαίας χρονιάς για τους Duran Duran, με sold-out εμφανίσεις στη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, τη Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Οι συναυλίες τους αποτέλεσαν συνέχεια της περίφημης περιοδείας “Future Past” και απέσπασαν διθυραμβικά σχόλια από τον Τύπο, όπως «εθνικός θησαυρός» (Times) και «μια πρώτης τάξεως επιβλητική εμφάνιση» (Clash).

Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο show του φετινού καλοκαιριού, την Πέμπτη 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού!

Follow Duran Duran:

Official Website

Facebook

Instagram

X

YouTube

Spotify

Ο John Callum Stewart μεγάλωσε σε μια φάρμα της Βόρειας Ιρλανδίας και στα 27 του χρόνια έχει ήδη καταφέρει πολλά. Ερωτευμένος με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, ξεκίνησε τις σόλο εμφανίσεις ενώ ήταν ακόμα μαθητής και σε ηλικία 18 χρονών κυκλοφόρησε μόνος του το πρώτο του single, με τίτλο “Gold”. Στα 21 του υπέγραψε στη Warner Music και έγινε χρυσός στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης ενώ λίγο αργότερα συνεργάστηκε με τον Σκοτσέζο super star Lewis Capaldi, με τον οποίο έγραψε το hit “Hollywood” που πλέον έχει ξεπεράσει τα 80εκ streams στο Spotify.

Η διασκευή του στο “I’ll Be There For You”, της θρυλικής σειράς “Friends”, έγινε viral σε ολόκληρο τον πλανήτη, με την Jennifer Aniston να τον αποθεώνει και τον ίδιο να πραγματοποιεί τις πρώτες του εμφανίσεις στην αμερικανική τηλεόραση. Πλέον, έχει επιστρέψει πάλι στη χώρα του και την τελευταία διετία έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πλέον ανερχόμενους τραγουδοποιούς της γενιάς του που ξεχωρίζει χάρις στο προσωπικό του στυλ και τις καθηλωτικές, ζωντανές εμφανίσεις του.

Follow JC Stewart:



Official Website

Facebook

Instagram

X

YouTube

Spotify

TikTok

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται.

Επίσης, για λίγες ακόμα ημέρες είναι διαθέσιμη και μια ειδική προσφορά του Release Athens 2024, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση: Massive Attack, Beak>, Mount Kimbie (17/7, Πλατεία Νερού) + Duran Duran, JC Stewart (18/7, Πλατεία Νερού)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Follow Release Athens:

Official Website

Facebook

Instagram

TikTok

YouTube

Spotify