«Shame»: Να έχεις ντροπή, δύναμη και μουσική (vid)

Η Ειρήνη Σκυλακάκη μας βάζει στον κόσμο του «Shame» (Fine! Records), του νέου της άλμπουμ, και εμείς γιορτάζουμε μαζί της!

Τι ντροπή, τι ντροπή να μην έχεις ντροπή! Να είσαι άνθρωπος του κόσμου αυτού και να προχωράς περήφανος στο πλευρό του μοναδικού σου εαυτού. Τι ντροπή να μη δέχεσαι τη μιζέρια και τον φθόνο, την ανόητη πρόκληση και τον πόνο. Να είσαι υπηρέτης της τέχνης, να μελετάς πατώντας κουμπιά και να διαβάζεις με τα μουσικά σου αυτιά. Τι ντροπή να θες βάλεις χρώμα πάνω σε έναν κόσμο πτώμα. Να είσαι λέει ξεχωριστός, τολμηρός, άντρας, γυναίκα, άνθρωπος μοναδικός. Τι ντροπή να ψάχνεις σε σονάτα του Σαίξπηρ την ομορφιά, ενώ τα δήθεν και τα πλαστικά λάμπουν δυνατά. Να είσαι ο δημιουργός που αρνείται τη δοσμένη δημιουργία και να ψάχνεις τη φοβισμένη απορία…

Και τη γλώσσα την ελληνική θα αλλάξω για μια στιγμή και θα πω το εξής: What a shame not to feel insane! Επιστροφή στη ρίζα την αρχική που από το πουθενά μας ένωσε και στο άγνωστο μας έσπρωξε. Δεν θα γράψω ξανά για το συναίσθημα ομορφιά/φωτιά. Ο Οθέλλος να υποκλιθεί πριν πέσει η αυλαία στη σκηνή και ο Άμλετ να σηκώσει το φάντασμα ντροπή. Η μουσική, του κόσμου η φωνή, θα παίξει για μας, τους εξερευνητές του απρόσμενου και του στίχου του επόμενου. Μια Ειρήνη θα μας βρει και θα μας πει «άκου το Shame και άσε αυτό ξανά σε βρει».

Η γήινη ερημιά και το ερυθρό κομμάτι του ήλιου



Το «Shame» είναι το νέο άλμπουμ της Ειρήνης Σκυλακάκη και είναι μια dream pop, light dance, chill out εμπειρία. Μισό… Εκεί που λες ναι στο προηγούμενο, έρχεται ζωηρή ηλεκτρονική χορευτική προσθήκη και μια glitchy αιχμή που προσθέτει αγριάδα, ενέργεια και κάνει το όλο εγχείρημα ένα ανάμεικτο τριπάρισμα. Η πειραγμένη φωνή παίζει πάνω από ένα ψηφιακό ήχο που απομακρύνεται και την ίδια στιγμή μας κάνει να «βουτήξουμε» σε μια fade in εμπειρία. Η αίσθηση του «Shame» φτιάχνει μια μουσική, εκφραστική, μορφή που ενώνει το shameless με την ανεξαρτησία που δυναμώνει και παραδειγματίζει.

Ακούς τον δίσκο και μετά τον «κοιτάς» για να δεις από πού ήρθε αυτό το εσωτερικό, πολυεπίπεδο, μίγμα. Και είναι η γήινη ερημιά του εαυτού που βρίσκει το ερυθρό κομμάτι του ήλιου. Η νωχέλεια, η feelgood διάθεση και η γλυκόπικρη έκσταση κατακλύζουν τις αισθήσεις και η μία μπαίνει στο «σώμα» της άλλης. Το «Shame» θα μπορούσε να είναι το μέσο για να επικοινωνήσει ο σαμάνος με τον πνευματικό κόσμο. Αυτή η μουσική κυλά μέσα μας και προκαλεί την ανθοφορία των κρυμμένων συναισθημάτων. Αυτή η ντροπή είναι η ντροπή που περπατά, χορεύει, πετά!

Μας εμψυχώνει



Το «Shame» αποτελείται από δέκα κομμάτια και έχει ήχο και μουσικά τοπία γεμάτα συναίσθημα και φαντασία. Αυτό εντοπίζεται στις αλλαγές μοτίβων και στο πώς η φωνή της Σκυλακάκη αλλάζει «σχήμα» και «σώμα». Η παραγωγή είναι προσεκτικά οριοθετημένη και με διάθεση να δώσει ανοιχτό πεδίο στην ερμηνεία και στους στίχους της Σκυλακάκη. Τα «πατήματα» της φωνής είναι γερά, σίγουρα και με την τόλμη που ξεκινά εσωτερικά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι στιβαρό και ισορροπημένο. Το «Shame» εμψυχώνει και τονώνει το κουρασμένο, πληγωμένο, συναίσθημα. Ενσυναίσθηση και απελεθευρωτική διάθεση είναι οι πυλώνες αυτής της δουλειάς. Το άλμπουμ αυτό ρίχνεται στην ερημιά του πλήθους για να του δώσει χρώμα, έντονο άρωμα και την ασφαλή απομόνωση που όλοι έχουμε ανάγκη. Και να πώς θα τελειώσει αυτό κείμενο: What a shame not to feel insane! Insane is the new sane! Well done Irene Skylakaki

INFO

Irene Skylakaki

New Music Video & Album

«Shame»

Music Credits:

Music & Lyrics by Irene Skylakaki

Produced by Vasilis Nissopoulos & Irene Skylakaki

Video Credits - No Shame:

Directed by David J East

Production Company: Mobile Media Mob

Επικοινωνία & προβολή στα media: Zuma Communications

