Η Εύα Πολιτάκη στο Gazzetta: «Νιώθω ότι έχω φουλ παιδικότητα!» (vids)

Η Εύα Πολιτάκη, λίγο πριν την παρουσίαση του δίσκου της «NTISNEY», αύριο (4/5, 21:00) στον «Σταυρό του Νότου Club», μιλά στο Gazzetta.

Όλα έγιναν στην ώρα τους, ήρεμα, ωραία, φευγάτα, παρέα με μια γάτα που θα μπορούσε να είναι η Σερενάτα. Και να τα χάδια και τα «νιάου» και τα νύχια τα γλυκά… Η Εύα Πολιτάκη ήρθε στον τόπο της συνέντευξης και με ηρεμία, απλότητα, αμεσότητα απάντησε στις ερωτήσεις. Η γάτα έμεινε ατάραχη δίπλα της και ίσως να άκουσε κάτι για τον μουσικό κόσμο του «ΝTISNEY», του πρώτου άλμπουμ (στίχοι και μουσική του Σέργιου Βούδρη) της Εύας.

Η γεμάτη ζωντάνια, μαγεία, ομορφιά, δουλειά της θα παρουσιαστεί αύριο στον «Σταυρό του Νότου Club» (στις 21:00). Μαζί της θα είναι οι Sophie Lies, Σταύρος Τσαντές, Νίκος Χριστόπουλος. Λίγο πριν το live, η Εύα Πολιτάκη μας μίλησε για τον δίσκο της, για την αυριανή βραδιά, για το πώς ξεκίνησε, για τις επιρροές της, για την παιδικότητα… Την ευχαριστούμε πολύ.

Τι σε έκανε να ασχοληθείς με τη μουσική;

Ο δάσκαλος της μουσικής στο δημοτικό, ο κύριος Αντώνης, με έκανε να ασχοληθώ με τη μουσική. Μου είχε πει τότε έχω μια χορωδία, τον Μουσικό Καρπό, και θα ήθελα να έρθεις να τραγουδάς. Πήγαινα από τη Β δημοτικού μέχρι το λύκειο.



Υπάρχει βιντεάκι από τότε;

Υπάρχει! (γέλια). Στο YouTube. Είμαι πολύ μικρή… Λέω το χοντρό μπιζέλι από τη Λιλιπούπολη!



Πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος στη ζωή σου…

Ναι, ναι, γιατί και μένα η οικογένειά μου δεν άκουγε ιδιαίτερα μουσική. Στο σπίτι δεν είχαμε δίσκους, cd..



Να υποθέσω μόνο περιστασιακά; Σε κάποια γιορτή;

Ναι και στην Κρήτη κυρίως σε γάμους και γλέντια.



Η καταγωγή σου έπαιξε ρόλο στη μουσική σου, στο πώς εκφράζεσαι καλλιτεχνικά;

Νομίζω όχι ιδιαίτερα…

«Κάθε φορά ανακαλύπτω και κάτι άλλο»

Μέσα από τη μουσική σου τι θέλεις να εκφράσεις;

Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω! Κάθε φορά ανακαλύπτω και κάτι άλλο. Σε αυτή τη φάση, στον δίσκο που βγάλαμε με τον συνεργάτη μου, τον Σέργιο Βούδρη, σε παραγωγή των Hoteloniro, έχω βρει μια Εύα που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Τώρα γι’ αυτό κάνω μουσική. Κάθε φορά είναι και κάτι διαφορετικό.



Κάθε φορά πας με βάση το ένστικτο;

Σίγουρα είναι με το ένστικτο, αλλά και με το τι…



…project ετοιμάζεις;

Ναι, κάπως πρέπει να συμβεί κάτι για να προχωρήσω δημιουργικά, καλλιτεχνικά. Ας πούμε, για το πρώτο μου live έπρεπε να χωρίσω για να πω τώρα θα κάνω live γι’ αυτό τον λόγο.



Η καλλιτεχνική σου έκφραση περνάει δηλαδή μέσα από κάτι πολύ προσωπικό.

Συνήθως χρειάζεται να γίνει κάτι πολύ έντονο μέσα μου.



Κι αν δεν γίνει;

Αυτό δεν το έχω διαχειριστεί ακόμη.



Μπορεί, βέβαια, να είναι και κάτι όμορφο.

Ναι, μπορεί να είναι και κάτι τέτοιο. Νομίζω, πάντως, ότι δημιουργώ επίτηδες πράγματα για να έχω κάτι να πω.



Είσαι προβοκατόρισσα του εαυτού σου.

Κάπως έτσι.





«To NTISNEY είναι βαθιά επηρεασμένο από το σύμπαν της Λένας Πλάτωνος»

Πρέπει η μουσική να προκαλεί;

Όχι απαραίτητα.



Δεν το πάω στο πολιτικό επίπεδο ή στο κοινωνικό, συναισθηματικό. Το αναφέρω στο να κάνει τον άλλο να κοιτάξει λίγο διαφορετικά τη σχέση του με τον/τη σύντροφό του, τον φίλο του…

Καθετί καλλιτεχνικό, εν προκειμένω στη μουσική, εξυπηρετεί και κάτι άλλο. Για μένα δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί αυτό που κάνεις. Ωστόσο, εγώ θα έλεγα ότι συνήθως ακούω μουσική που προκαλεί.



Σε κάνει να νιώθεις καλά.

Και καλά και κακά.



Σε προβληματίζει εποικοδομητικά.

Ναι.



Δεν μιλάμε για μουσική ή κάτι άλλο καλλιτεχνικό που θα είναι επιθετικό και θα σε φέρει σε μία κατάσταση σοκ.

Όχι, δεν θα το ήθελα αυτό (γέλια).



Οι επιρροές σου ποιες είναι. Λέγαμε πριν ξεκινήσουμε για την Αρλέτα.

Αρλέτα, σίγουρα! Και Λένα Πλάτωνος.



Άρα, βάζεις και ηλεκτρονικά στοιχεία στη μουσική σου.

Πλέον, ναι.



Στην πορεία σου θα κάνεις πράγματα τύπου «Σαμποτάζ» (σ.σ δίσκος της Λένας Πλάτωνος);

To «NTISNEY» είναι βαθιά επηρεασμένο από το σύμπαν της Λένας Πλάτωνος, ειδικά το ομώνυμο τραγούδι. Στον Σέργιο, που έγραψε στίχους και μουσική, τέτοιες αναφορές του έδωσα. Αρλέτα, Λένα Πλάτωνος, Κόρε Ύδρο…



Άρα, από Ελλάδα είσαι σε αυτούς τους τρεις.

Μου αρέσουν κι άλλοι πολλοί καλλιτέχνες. Από τις αγαπημένες μου είναι η Τάνια Τσανακλίδου.

«Θεωρώ ότι όλοι κάπου μέσα μας κρύβουμε κάτι παιδικό»

Ο τίτλος του δίσκου «NTISNEY» προέκυψε από την αγάπη για τα κινούμενα σχέδια;

Το «ΝΤΙΣΝΕΥ» φαινομενικά συμβολίζει αυτό που όλοι αναγνωρίζουμε ως κάτι πολύ όμορφο, αλλά στη ρίζα του συμβολίζει κάτι σάπιο. Μια επικίνδυνη παραπλάνηση της πραγματικότητας.

Δεν έχει γραφτεί με το αγγλικό «D». Σας ήρθε αυθόρμητα με «NT»;

Δεν μπορούσαμε να βάλουμε Disney λόγω δικαιωμάτων. Ο τίτλος είναι πιο πολύ συμβολικός, εγώ τον συνδέω με την τάση που έχουμε οι άνθρωποι να ωραιοποιούμε τα πράγματα για να μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Τα πολύ δύσκολα ζητήματα προσπαθούμε να τα ωραιοποιούμε, να τα τοποθετούμε σε ένα πλαίσιο αθώο…



Το να διαχειριστούμε κάτι, όσο δύσκολο κι αν είναι, περνάει μέσα από την αθωότητα, από το παιδί μέσα μας;

Νομίζω ναι.



Ή πρέπει να είμαστε πάντα οι δυνατοί ενήλικες;

Νομίζω πως όσο και να θέλουμε δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, να φιλτράρεται δηλαδή κάτι από μέσα μας, με μια παιδικότητα.



Υπάρχει κάτι τέτοιο, η παιδικότητα, μέσα μας, σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε;

Θέλω πολύ να υπάρχει!



Εσύ έχεις μέσα σου παιδικότητα;

Εγώ νιώθω ότι έχω φουλ παιδικότητα! Θεωρώ ότι όλοι κάπου μέσα μας κρύβουμε κάτι παιδικό. Εγώ, ανάλογα με το project που θα κάνω, μπαίνω ξανά μέσα σε αυτό, στην παιδικότητα, και βλέπω τον εαυτό μου, μικρούλα, πώς είμαι απέναντι σε αυτό.



Από τον κόσμο των κινουμένων σχεδίων υπάρχουν και για σένα μνήμες, πράγματα…

Ναι, αλλά αυτά πια δεν αφορούν την κυριολεκτική σημασία τους. Περισσότερο λειτουργούν σε συμβολικό επίπεδο.

«Νιώθω ότι αυτό το άλμπουμ είναι μια αρχή για να τα κάνω όλα!»

Τι σημαίνει για σένα αυτό το άλμπουμ;

Νομίζω είναι μια αρχή για μένα. Νιώθω ότι αυτό το άλμπουμ είναι μια αρχή για να τα κάνω όλα! Είναι ένας δίσκος που πραγματικά πιστεύω ότι θα επιστρέφω σε αυτόν μετά από χρόνια και θα είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό.



Θα είναι σημείο αναφοράς στην καριέρα σου;

Σίγουρα!



Στις 4/5 έχεις το live στον «Σταυρό του Νότου». Τι θες να κρατήσει ο κόσμος απ’ αυτό; Τι θα ήταν ιδανικό για σένα;

Για μένα ήταν λίγο αμήχανη η διαδικασία να στήσω αυτό το live.



Γιατί;

Γιατί ιδανικά θα ήθελα να πω τα εφτά τραγούδια του δίσκου και τέλος! Να πάμε, δηλαδή, για ένα μισάωρο, να τα πούμε, να πούμε την ιστορία του δίσκου, να φανεί ο κόσμος τους δίσκου, να τον εμπλουτίσουμε με οτιδήποτε τον φωτίζει και τέλος! Αυτό, όμως, δεν είναι εφικτό.



Θα υπάρχουν και αυτά προφανώς.

Στο live θα υπάρχουν διασκευές από κομμάτια που μου αρέσουν και πιστεύω ότι ταιριάζουν με τον κόσμο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Παρ’ όλα αυτά, το στήσιμο του live ήταν μια αμήχανη διαδικασία αλλά μου έδωσε πολλά καλά πράγματα!



Είναι το πρώτο live που κάνεις, γενικά;

Όχι



Έχεις εμπειρία από σκηνή.

Έχω όση εμπειρία μπορεί να έχεις ένας άνθρωπος στα 22 του χρόνια! Έχω κάνει κι άλλα πράγματα ζωντανά. Συνήθως αυτά που φτιάχνω είναι μουσικοθεατρικά. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσω αφηγηματικά στοιχεία, πρόζα, βιντεάκια…



Θα γίνει και τώρα έτσι;

Θα υπάρχει προτζέκτορας που θα δείχνει κάποια πράγματα.

Είναι σημαντικό αυτό που λες, να μην χαθεί ο κόσμος του δίσκου στο live.

Θέλει μια ισορροπία σε σχέση με το τι θα βάλεις πριν, μετά, πώς θα παρουσιαστεί γενικά ο δίσκος. Θέλει χειρουργικές κινήσεις…



Σε αυτό το live ο κόσμος θα μάθει κάτι παραπάνω για σένα και τη δουλειά σου ο κόσμος; Ή αυτά που ξέρει απλά θα τα δει/ακούσει και ζωντανά;

Πιστεύω ότι πρώτη φορά θα είμαι κάπως αλλιώς πάνω στη σκηνή.



Το «κάπως αλλιώς» πώς το εννοείς;

Αρχικά μουσικά. Αυτό το λέω γιατί ο δίσκος μου είναι διαφορετικός σε σχέση με αυτά που έκανα πριν. Ο δίσκος με οδηγεί να σταθώ διαφορετικά πάνω στη σκηνή, ο ήχος είναι αλλιώς, η φωνή μου θα χρησιμοποιηθεί αλλιώς… Τη φωνή μου τώρα τη δοκίμασα, φτιάχνοντας αυτόν τον δίσκο. Για μένα όλο αυτό είναι κάτι καινούργιο.



Θα φανεί και κάτι από τον χαρακτήρα σου; Όχι ότι είναι απαραίτητο αυτό…

Δεν ξέρω… Νομίζω, πάντως, ότι έχω μια παραπάνω ελευθερία σε σχέση με αυτό που θα κάνω εκεί και μια παραπάνω αυτοπεποίθηση άρα και ανυπομονησία. Δεν είμαι σίγουρη ότι κρύβονται αυτά.

«Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με την Αρλέτα»

Σε κατατάσσουν στο είδος «Greek Indie Pop». Τον ήχο αυτόν τον βρήκατε σε συνεργασία με τον Σέργιο ή μόνη σου;

Αυτό οφείλεται στους «HotelOniro», τους παραγωγούς του δίσκου. Το «NTISNEY» είναι η πρώτη τους ομαδική δουλειά. Αυτό που λες είναι καθαρά δικό τους. Μου άρεσε πολύ η προσέγγιση τους.

Αγαπημένο σου κομμάτι από τον δίσκο;

Οι «Ερπύστριες».



Κάποιον με τον οποίο θα ήθελες να πεις μαζί τις «Ερπύστριες»; Έλληνα, ξένο…

Εγώ θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με την Αρλέτα.



Με κάποιον τώρα; Κάποιον που εκτιμάς πολύ;

Με τον Φοίβο Δεληβοριά.

Αν μπορούσες να κλείσεις κάποιον για το live και να του πεις να τραγουδήσετε μαζί δυο τραγούδια σου.

Στο λαιβ μας θα έχουμε πολύ ωραίους καλεσμένους. Τη Sophie Lies, τον Σταύρο Τσαντέ, τον Νίκο Χριστόπουλο. Έχω μεγάλη χαρά που θα είναι μαζί μας!

Είναι νωρίς να πούμε αν ετοιμάζεις κάτι μετά το «NTISNEY»;

Θέλουμε τον Δεκέμβριο να βγάλουμε ένα κομμάτι το οποίο θα λέγεται Τραγούδια για έρωτα. Αυτό θα είναι το εισαγωγικό κομμάτι που θα παιχτεί και στο live! Είναι σε στίχους και μουσική του Σέργιου Βούδρη.



Και μετά θα κάνεις δίσκο πάνω σε αυτή τη θεματική;

Θα το βγάλουμε μόνο του για αρχή και βλέπουμε.



Σε ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ σε ευχαριστώ.

INFO

Η Εύα Πολιτάκη στον «Σταυρό του Νότου Club» [Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος]

Παρουσίαση δίσκου «NTISNEY»

Δευτέρα 4 Μαΐου [στις 21:00]

Συντελεστές

Επί σκηνής:

Ηλ.κιθάρα: Πάνος Καλκανάς

Πλήκτρα/φωνή: Ειρήνη Αλισά

Τύμπανα: Μάνος Ναζλής

Μπάσο: Νίκος Βλάχος

Φωνητικά: Μαρία Νικοθόδη

Φωτογραφία αφίσας: Δημήτρης Μαντζανίδης

Γραφιστικά: Αθηνά Κυριακάκη , Νικος Χριστόπουλος

Σκηνοθεσία: Λυδία Τσάτσου Παρασκευοπούλου

Special guests: Hoteloniro, Sophie Lies, Νικος Χριστόπουλος κ.α

Οργάνωση Παραγωγής: Melodica Art Productions

