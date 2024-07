Τσάακ/Κουκουλκάν – Ποσειδώνας… 2-1: Πώς ένας Ολύμπιος Θεός διχάζει το Μεξικό

Οι Μεξικανοί έχουν βαλθεί να γκρεμίσουν το περίφημο άγαλμα του Ποσειδώνα στο Puerto Progreso, πιστεύοντας ότι είχε εξοργίσει τον Chaac, τη θεότητα των Μάγια της βροχής και του νερού.

Το άγαλμα του θεού Ποσειδώνα, που βρίσκεται σε μια παραλία νότια του Κόλπου του Μεξικού, στο Γιουκατάν αντιμετωπίζει προβλήματα… προσαρμογής στα εδάφη των Μάγια.

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα πρέπει να κλείσει η εγκατάστασή του επειδή δεν έχει τις απαραίτητες άδειες. Αυτή είναι μια απόφαση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αφαίρεση του ύψους τριών μέτρων γλυπτού του Έλληνα θεού των θαλασσών που συνεχίζει να κοιτάζει θυμωμένος τη μεξικάνικη ακτή.

Η ιστορία του Ποσειδώνα στην πόλη Προγκρέσο, στα βόρεια της χερσονήσου Γιουκατάν, ξεκίνησε τον Μάιο και μόλις δύο μήνες αργότερα έφτασε στα δικαστήρια. Το άγαλμα τοποθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ως νέο αξιοθέατο του λεγόμενου «διεθνούς πεζόδρομου». Πρώτα τράβηξε την προσοχή των τουριστών και οι selfies πολλαπλασιάστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Τότε άρχισε η κριτική επειδή ένας ξένος θεός τιμήθηκε σε μια περιοχή των Μάγια!

The gods must be angry: Mexico 'cancels' statue of Greek god Poseidon after dispute with local deity https://t.co/dqWQH9m4DB

Η επίσημη καταγγελία έγινε αργότερα όταν μια ομάδα δικηγόρων ισχυρίστηκε ότι το άγαλμα προσέβαλε τις πεποιθήσεις του αυτόχθονα πληθυσμού. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος επέλεξε αυτή την εβδομάδα να την κλείσει επειδή δεν παρουσίασε την έγκριση για μη πρόκληση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

«Ο Ποσειδώνας είναι μια ελληνική θεότητα ξένη προς τον πολιτισμό των Μάγια», εξηγείται στην επίσημη καταγγελία που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. «Αν υπήρχε ενδιαφέρον να τιμήσουμε τον θεό του νερού, της βροχής και των θαλασσών, ο πολιτισμός των Μάγια έχει μαζί του τις δικές του θεότητες», προσθέτει η καταγγελία που αναφέρει τον θεό Chaac.

Ο Κάρλος Μοράλες, πρόεδρος της τοπικής ένωσης πολιτών Litigio Estratégico Indígena που κατέθεσε τη μήνυση, ζήτησε την αφαίρεση του αμφιλεγόμενου γλυπτού, ισχυριζόμενος ότι είναι "ξένο στον πολιτισμό των Μάγια" και "δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις" για να αποκτήσει περιβαλλοντική άδεια.

Σύμφωνα με τη μεξικανική νομοθεσία, κάθε κατασκευαστικό έργο που θα μπορούσε να αλλάξει το οικοσύστημα πρέπει προηγουμένως να υποβάλει δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να λάβει την αντίστοιχη άδεια. Πολλές φορές όμως η διαδικασία δεν τηρείται και οι αρχές ενεργούν μόνο όταν η ζημιά έχει ήδη γίνει.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα είπε ότι το κλείσιμο του αγάλματος είναι «μέτρο ασφαλείας, επειδή η κατασκευή εγκαταστάθηκε σε χώρους με θαλασσινό νερό, 25 μέτρα από την ακτογραμμή». Πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσει τη διοικητική διαδικασία για να καθορίσει τις κατάλληλες ενέργειες».

Οι υπερασπιστές του Ποσειδώνα επιμένουν ότι είναι όμορφο και καλό για την τουριστική επιχείρηση. «Είναι ένα αξιοθέατο στο λιμάνι μας και μας τραβάει την προσοχή», είπε η Lizeth Alvarado, 28 ετών, εργαζόμενη σε ξενοδοχείο στο Progreso. «Υπάρχουν άνθρωποι από τη Μέριδα που έρχονται μόνο για να δουν τον Ποσειδώνα».

Το άγαλμα του Ποσειδώνα στη χερσόνησο Γιουκατάν αποτελεί μέρος του Υποβρύχιου Μουσείου Τέχνης (Museo Subacuático de Arte - MUSA). Το μουσείο περιλαμβάνει πάνω από 500 υποβρύχια γλυπτά και είναι μια δημοφιλής τοποθεσία για καταδύσεις.

Βρίσκεται στο Puerto Progreso, ακριβώς πάνω στην παραλία, όπου τα κύματα μπορούν να χτυπήσουν τη φιγούρα και φαίνεται ότι ο Έλληνας Θεός βγαίνει από τα βάθη του ωκεανού.

#Poseidon @ #Progreso, #Mexico, has been removed.



The aquatic statue erected in May 2024, lacked permit & a legal complaint was made, saying the statue of the Albanian god offended the beliefs of local Maya Indigenous groups who prefer their local god of water, known as Chaac. pic.twitter.com/tQ90IGiLg7