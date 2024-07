2.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Τα ευρήματα μιας νέας μελέτης εφιστούν την προσοχή στην επείγουσα ανάγκη για παγκόσμια δράση για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των θανατηφόρων συνεπειών της.

Κάθε μέρα, σχεδόν 2.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών υποκύπτουν στις θανατηφόρες συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθιστώντας την το δεύτερο μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία των μικρών παιδιών παγκοσμίως. Αυτό το ανησυχητικό στατιστικό στοιχείο προέρχεται από μια νέα μελέτη που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Health Effects (HEI), αναδεικνύοντας τον καταστροφικό αντίκτυπο της ρύπανσης τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους στην παγκόσμια υγεία.

Το 2021, η ατμοσφαιρική ρύπανση ήταν υπεύθυνη για περισσότερους από 8 εκατομμύρια θανάτους, επηρεάζοντας τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες. Αυτό καθιστά τον βρώμικο αέρα τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών, η ατμοσφαιρική ρύπανση κατατάσσεται αμέσως μετά τον υποσιτισμό όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου θνησιμότητας.

