Η αθέατη όψη των Ολυμπιακών Αγώνων: Η γαλλική κυβέρνηση απομακρύνει τους μετανάστες για να παρουσιάσει ένα ιδεατό Παρίσι

Τον τελευταίο χρόνο, η αστυνομία και τα δικαστήρια έχουν εκδιώξει περίπου 5.000 άτομα, κυρίως ανύπαντρους άντρες από το Παρίσι.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων, η γαλλική κυβέρνηση μετεγκατέστησε χιλιάδες άστεγους μετανάστες από το Παρίσι. Οι αρχές μετέφεραν τα άτομα αυτά με λεωφορεία, υποσχόμενες δήθεν στέγαση σε άλλες περιοχές. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς τους μετανάστες βρέθηκαν να ζουν σε άγνωστους δρόμους μακριά από το Παρίσι, ενώ σε ορισμένους από αυτούς επιβλήθηκε ακόμη και η ποινή της απέλασης.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει υποσχεθεί ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα αναδείξουν το μεγαλείο της Γαλλίας. Παρ' όλα αυτά, η τοποθεσία του Ολυμπιακού Χωριού σε ένα από τα φτωχότερα προάστια του Παρισιού υπογραμμίζει την έντονη αντίθεση μεταξύ αυτού του οράματος και της πραγματικότητας της κρίσης αστέγων της πόλης. Σε αυτές τις περιοχές, χιλιάδες άνθρωποι διαμένουν σε καταυλισμούς, στους δρόμους, σε καταφύγια ή σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

