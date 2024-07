Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να κόψετε ένα σάντουιτς (vid)

Σημαντική προσοχή έχει κερδίσει σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας νέος τρόπος για να κόψετε τα σάντουιτς σας.

Ένας νέος τρόπος κοπής των σάντουιτς έχει γίνει viral, αναγκάζοντας τους ειδικούς να τοποθετηθούν σχετικά με το αν είναι η καλύτερη μέθοδος. Σύμφωνα με το IFL Science, αυτό το καινοτόμο κόψιμο, που ονομάστηκε κόψιμο «Υ», χωρίζει το σάντουιτς στα τρία.

Παραδοσιακά, τα σάντουιτς κόβονται οριζόντια ή διαγώνια σε μισά ή τέταρτα. Ωστόσο, η κοπή «Υ» προσφέρει μια νέα προσέγγιση με τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα

1. Περισσότερες μπουκιές χωρίς κρούστα.

2. Δε δημιουργούνται αρκετά ψίχουλα.

Μειονεκτήματα

1. Η επίτευξη τριών ομοιόμορφων κομματιών μπορεί να είναι περισσότερη δουλειά σε σύγκριση με μια απλή, απλή κοπή.

Η Claire Lower, συντάκτρια στο Milk Street του Christopher Kimball, μοιράστηκε τις σκέψεις της σχετικά με το κόψιμο «Υ» στο Popular Science. Την περιέγραψε ως «ιδιοφυή».

Η κοπή απέκτησε τεράστια προσοχή μετά το viral tweet του Ryan Duff, το οποίο έχει προβληθεί πάνω από 19 εκατομμύρια φορές. Πολλοί χρήστες που δοκίμασαν την κοπή εντυπωσιάστηκαν, με αρκετούς να δηλώνουν ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ στον παλιό τους τρόπο.

Practice makes perfect. 🫶🏻



I went the ham and cheese route today. pic.twitter.com/y3SiZpcau1