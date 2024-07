«Σε περίπτωση που έρθει το τέλος του κόσμου»: Εταιρεία δημιούργησε φαγητά που λήγουν μετά από 25 χρόνια

Ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα λιανικής τοποθέτησε στα ράφια ένα σετ με διάφορα φαγητά, σε περίπτωση που έρθει το τέλος του κόσμου.

Καθώς οι προβλέψεις για επικείμενη παγκόσμια αναταραχή κερδίζουν έδαφος, ιδίως με τις προβλέψεις της Baba Vanga για το επόμενο έτος, πολλοί στρέφονται σε στρατηγικές προετοιμασίας για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Σε απάντηση, η Costco παρουσίασε την απόλυτη λύση σε περίπτωση που έρθει το τέλος του κόσμου: ένα σετ δείπνου που μπορεί να διαρκέσει εντυπωσιακά 25 χρόνια και διατίθεται με λιγότερο από 100 δολάρια.

Αυτό το αξιοσημείωτο κιτ, που αναδείχθηκε σε μια viral ανάρτηση στο Instagram από τον influencer τροφίμων Pressure Luck, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια αξιόπιστη και μακράς διάρκειας προμήθεια τροφίμων κατά τη διάρκεια καταστροφικών γεγονότων.

Το «Emergency Food Supply Variety Pack» από την Readywise, μια εταιρεία που φημίζεται για τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διατροφής επιβίωσης, περιλαμβάνει μια ποικιλία 150 μερίδων καταψυγμένων αποξηραμένων γευμάτων, σε αντίθεση με τις 132 μερίδες που ανέφερε αρχικά ο Pressure Luck. Σύμφωνα με το περιοδικό Food & Wine, αυτό το φορητό ντουλάπι διαθέτει μια ποικίλη ποικιλία γευμάτων, όπως ζυμαρικά, ρύζι, λαχανικά, πατάτες, σούπα με ντομάτα, σούπα με κοτόπουλο και δημητριακά με μήλο και κανέλα.

