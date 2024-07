Ο 37χρονος συνελήφθη αφού πρώτιστα είχε εφαρμοστεί το αρρωστημένο σχέδιο του σε αστυνομικό που δρούσε ινκόγνιτο για την υπόθεση.

Ποινή κάθειρξης 15 ετών θα εκτίσει ο 37χρονος φρουρός, Γκάβιν Πλαμπ, ο οποίος σχεδίαζε να απαγάγει και να βιάσει την Χόλι Γουίλομπι, πασίγνωστη παρουσιάστρια εκπομπών του βρετανικού ITV.

Ο Πλαμπ είπε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «η μεγαλύτερη φαντασίωσή του» ήταν να ασκήσει σεξουαλική βία κατά της πρώην παρουσιάστριας της δημοφιλούς εκπομπής «This Morning».

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Πλαμπ είχε σχεδιάσει λεπτομερώς να εισβάλλει στο σπίτι της Γουίλομπι, να τη δέσει, να τη βιάσει και στη συνέχεια να τη δολοφονήσει. Μάλιστα, είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 10.000 φωτογραφίες της γνωστής παρουσιάστριας στο κινητό του.

