Μην κοιτάτε κάτω: Εσθονός slackliner προσπάθησε να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ και η προσπάθεια του «κόβει» την ανάσα (vid)

Slackliner διασχίζει τα Στενά της Μεσσήνης στην Ιταλία με το μακρύτερο slackline στον κόσμο, χωρίς να καταφέρει να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Ένας άνδρας έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε με τα πόδια τα Στενά της Μεσσήνης στην Ιταλία. Ο Εσθονός Jaan Roose διέσχισε μια απόσταση 3,6 χιλιομέτρων σε σχεδόν τρεις ώρες. Διέσχισε δηλαδή μια απόσταση μεγαλύτερη από 30 γήπεδα ποδοσφαίρου πάνω σε ένα ειδικό ύφασμα με ιστούς που είχαν πλάτος μόλις 1,9 εκατοστά.

Η τρομερή του προσπάθεια ξεκίνησε από έναν πύργο ύψους 265 μέτρων και κατάφερε να καλύψει μια απόσταση που ξεπέρασε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ του μεγαλύτερου μήκους περιπάτου με slackline που ήταν 2.710 μέτρα.

Ωστόσο, λίγα μόνο μέτρα πριν από τον τερματισμό του στέρησε το παγκόσμιο ρεκόρ καθώς η απίστευτη προσπάθεια του δεν μπορούσε να επικυρωθεί. Οι κανόνες απαιτούν μια ολοκληρωμένη διάσχιση χωρίς πτώση.

#BREAKING: @JaanRoose has conquered the legendary Messina Straight! Crossing an astonishing 3,646m on the longest #slackline ever constructed, Roose becomes the first person to walk between Italy’s mainland & Sicily > https://t.co/oFB4dt5qLL pic.twitter.com/dJOmx6sbQp