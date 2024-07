PlayStation Plus: Κι άλλα δωρεάν games σε PS4 και PS5 που έρχονται τον Ιούλιο

H Sony ανακοίνωσε τα νέα δωρεάν PS4 και PS5 games που έρχονται στο PlayStation Plus.

H Sony ανακοίνωσε τα δωρεάν παιχνίδια που έρχονται σε PS4 και PS5 μέσα από το PlayStation Plus στις κατηγορίες Game Catalogue και Classics.

Οι δύο αυτές κατηγορίες περιεχομένου απευθύνονται στους συνδρομητές των Extra και Premium συνδέσεων και προσφέρουν και πέραν των τίτλων για PS4 και PS5 και μερικούς από τα PS1, PS2, PS3 και PSP.

Έτσι, στο Game Catalogue προστίθενται τα εξής παιχνίδια:

• Remnant II – Standard Edition | PS5

• Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | PS4, PS5

• Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5

• The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

• Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5

• No More Heroes 3 | PS4, PS5

• Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

• Deadcraft | PS4

• Steep | PS4

Στα PSVR2 και PlayStation Classics προστίθενται τα

• Job Simulator | PS VR2

• Summoner | PS4, PS5

• Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5

• Jeanne d’Arc | PS4, PS5