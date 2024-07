«Πυρά» Ζαχάροβα κατά ΝΑΤΟ για την παράδοση F-16 στην Ουκρανία: «Η Ουάσιγκτον ηγείται μιας πολεμικής συμμορίας»

Με σκληρά λόγια απάντησε η Μόσχα στην απόφαση του ΝΑΤΟ να στείλει μαχητικά F -16 στην Ουκρανία.

Έντονη ήταν η αντίδραση από το Κρεμλίνο με αφορμή την απόφαση των χωρών του ΝΑΤΟ να παραδώσουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, δήλωσε πως έπειτα από αυτή την εξέλιξη «αναδεικνύεται ότι η Ουάσιγκτον ηγείται μιας πολεμικής συμμορίας».

Νωρίτερα, οι χώρες του ΝΑΤΟ άρχισαν να παραδίδουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

US and allies are sending #F16 fighter jets to #Ukraine right now, which will arrive this summer - #Blinken pic.twitter.com/tCTtth7Dly