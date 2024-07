Ο λόγος που οι μπάλες του τένις είναι κίτρινες (vid)

Η συμβολή του Sir David Attenborough στο τένις, αν και λιγότερο γνωστή σε σύγκριση με το έργο του στη φυσική ιστορία, παραμένει ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του αθλήματος.

Οι κίτρινες μπάλες του τένις είναι ένα οικείο θέαμα στην τηλεόραση. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Η μετάβαση από τις λευκές στις κίτρινες μπάλες του τένις είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, με τον Βρετανό ραδιοτηλεοπτικό παραγωγό και βιολόγο Sir David Attenborough να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Οι ρίζες του τένις μπορούν να εντοπιστούν στα μεσαιωνικά γαλλικά μοναστήρια και γήπεδα, όπου μοναχοί και βασιλείς επιδίδονταν σε ένα παιχνίδι γνωστό ως «βασιλικό τένις», χρησιμοποιώντας μπάλες από δέρμα γεμισμένες με μαλλί ή κουρέλια. Με την πάροδο του χρόνου, οι μπάλες αυτές εξελίχθηκαν στη σύγχρονη μορφή τους.

Ένας σημαντικός εκσυγχρονισμός σημειώθηκε τη δεκαετία του 1870, όταν ο Charles Goodyear ανέπτυξε μια διαδικασία βουλκανισμού χρησιμοποιώντας ινδικό καουτσούκ για την κατασκευή μπαλών τένις. Σύμφωνα με ένα έγγραφο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης με τίτλο «ιστορία των μπαλών του τένις», οι μπάλες αυτές ήταν αρχικά είτε μαύρες είτε λευκές.

Η καίρια αλλαγή στις κίτρινες μπάλες έγινε το 1972, μετά από έρευνα που έδειξε ότι οι κίτρινες μπάλες ήταν πιο ορατές στους τηλεθεατές. Παρά τα σαφή οφέλη, η αλλαγή αυτή δεν υιοθετήθηκε στο Wimbledon μέχρι το 1986. Η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή τη μετάβαση ήταν ο Sir David Attenborough, γνωστός για τα ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας.

Το 1967, ο Attenborough προσλήφθηκε από το BBC ως ελεγκτής, υπεύθυνος για τη μετάβαση των εκπομπών του BBC2 από ασπρόμαυρες σε έγχρωμες. Η κινηματογραφική του εμπειρία τον οδήγησε στο να συνειδητοποιήσει ότι οι λευκές μπάλες ήταν δύσκολο για τους θεατές να τις δουν σε σχέση με τις λευκές γραμμές του γηπέδου.

Οι John Lloyd, James Harkin και Anne Miller, συγγραφείς του βιβλίου «2.024 QI Facts To Stop You In Your Tracks», σημειώνουν: «Οι κίτρινες μπάλες του τένις, που φαίνονται καλύτερα στην έγχρωμη τηλεόραση, ήταν ιδέα του David Attenborough όταν ήταν ελεγκτής του BBC2». Το γεγονός αυτό αναφέρθηκε επίσης από την εφημερίδα The Sun.

Ο Sir Attenborough ανέπτυξε τις προσπάθειές του σε ένα άρθρο για το RadioTimes, εξηγώντας πώς έσπευσε να εισαγάγει τις έγχρωμες εκπομπές.

Χάρη στην προνοητικότητα και την αποφασιστικότητα του Attenborough, η ορατότητα των μπαλών του τένις στην τηλεόραση βελτιώθηκε σημαντικά, βελτιώνοντας την εμπειρία θέασης για το κοινό σε όλο τον κόσμο. Η συμβολή του στο άθλημα, αν και λιγότερο γνωστή σε σύγκριση με το έργο του στη φυσική ιστορία, παραμένει ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του τηλεοπτικού τένις.