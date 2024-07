Ενθουσιασμένοι οι επιστήμονες με τον πλανήτη που μοιάζει με μάτι: «Μπορεί να υπάρχει νερό»

Η ανακάλυψη του LHS 1140 b και του πιθανού ωκεανού του είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην εξωπλανητική επιστήμη.

Η αναζήτηση κατοικήσιμων πλανητών πέρα από το ηλιακό μας σύστημα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αναζήτηση νερού. Δεδομένης της κατανόησής μας για τη ζωή, το νερό είναι ένα κρίσιμο συστατικό, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη εξωπλανητών πλούσιων σε νερό ιδιαίτερα συναρπαστική. Πρόσφατα, μια ομάδα ερευνητών έκανε μια σημαντική ανακάλυψη χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb: εντόπισαν έναν εξωπλανήτη που μπορεί να φιλοξενεί έναν εύκρατο ωκεανό στο μισό μέγεθος του Ατλαντικού.

Ο εν λόγω εξωπλανήτης, ο LHS 1140 b, έχει αναγνωριστεί ως ο δυνητικά υποψήφιος για την ανεύρεση νερού πέρα από το ηλιακό μας σύστημα. Ο Charles Cadieux, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και διδακτορικός φοιτητής στο πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ, εξέφρασε τη σημασία αυτής της ανακάλυψης. «Από όλους τους γνωστούς σήμερα εύκρατους εξωπλανήτες, ο LHS 1140 b θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το καλύτερο στοίχημά μας για να επιβεβαιώσουμε μια μέρα έμμεσα την ύπαρξη νερού στην επιφάνεια ενός εξωγήινου κόσμου πέρα από το ηλιακό μας σύστημα», δήλωσε ο Cadieux.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανακάλυψη. Αναλύοντας το φως που περνά μέσα από την ατμόσφαιρα του εξωπλανήτη, το τηλεσκόπιο έδωσε ενδείξεις ότι ο LHS 1140 b μπορεί να διαθέτει ατμόσφαιρα, ένα κρίσιμο συστατικό για τη διατήρηση υγρού νερού και, κατ' επέκταση, ζωής.

Ο Ryan MacDonald, υπότροφος Sagan της NASA στο Τμήμα Αστρονομίας του πανεπιστημίου του Michigan, ο οποίος συνέβαλε στην ανάλυση, τόνισε την καινοτομία της ανακάλυψης. «Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια ένδειξη ατμόσφαιρας σε έναν εξωπλανήτη της κατοικήσιμης ζώνης που είναι βραχώδης ή πλούσιος σε πάγο», δήλωσε.

Researchers reveal LHS 1140 b, once thought to be a mini-Neptune, is likely a super-Earth ice or water world, based on James Webb Space Telescope data.



