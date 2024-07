Πλέον οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να αγοράζουν σφαίρες από αυτόματους πωλητές.

Εκτός από γλυκίσματα, αναψυκτικά, γάλα και λογής χρήσιμα της καθημερινότητας, οι Αμερικανοί πολίτες, τριών πολιτειών, θα μπορούν πλέον να αγοράζουν και σφαίρες από αυτόματους πωλητές.

Η εταιρεία American Rounds εγκατέστησε ηλεκτρονικούς αυτόματους πωλητές για την πώληση πυρομαχικών σε παντοπωλεία σε Αλαμπάμα, Οκλαχόμα και Τέξας.

Gun owners can now buy bullets from vending machines installed in grocery stores across Oklahoma, Texas, and Alabama.



American Rounds says the machines incorporate sophisticated AI technology, card scanning, and facial recognition software to ensure the purchase is legal. pic.twitter.com/m6bkVWZqWJ — BoreCure (@CureBore) July 8, 2024

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα μηχανήματά της διαθέτουν σκάνερ ταυτοποίησης και λογισμικό αναγνώρισης προσώπου ώστε να πιστοποιείται η ηλικία του καταναλωτή. Είναι δε, «γρήγορα και εύκολα» στη χρήση, όσο ένα τάμπλετ.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι όσοι ανησυχούν πως η πώληση σφαιρών σε μηχανήματα αυτόματης πώλησης θα εντείνει το κύμα βίας, οδηγώντας σε περισσότερα επεισόδια πυροβολισμών στις ΗΠΑ.

"You can buy ammunition on your own schedule, free from the constraints of store hours and long lines." https://t.co/FIM5tIRE8d pic.twitter.com/pDLP5Jry0w July 10, 2024

Η εταιρεία αντιτείνει πως η τεχνολογία επαλήθευσης της ηλικίας σημαίνει ότι οι συναλλαγές είναι εξίσου ή και περισσότερο ασφαλείς από τις διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες μπορεί να μην απαιτούν από τον αγοραστή να προσκομίσει έγγραφο ηλικίας, ή από τα καταστήματα λιανικής πώλησης, όπου υπάρχει κίνδυνος κλοπής.

«Είμαστε υπέρ της δεύτερης τροπολογίας (σ.σ του αμερικανικού συντάγματος περί δικαιώματος οπλοκατοχής), αλλά και υπέρ της υπεύθυνης κατοχής όπλων και φιλοδοξούμε να βελτιώσουμε το περιβάλλον για την κοινότητα» σημειώνει ο Γραντ Μέιγκερς, διευθύνων σύμβουλος της American Rounds.

Gun-toting Americans can now add bullets to their grocery lists as ammunition vending machines move in to supermarkets https://t.co/uxac0Z53IL July 10, 2024

Βάσει του ομοσπονδιακού νόμου, η ηλικία για αγορά πυρομαχικών για κυνηγετικά όπλα και τουφέκια είναι το 18ο έτος, ενώ για την αγορά πυρομαχικών για πυροβόλα όπλα το 21ο έτος. Σύμφωνα με τον Μέιγκερς, οι αυτόματοι πωλητές πωλούν σε καταναλωτές άνω των 21 χρόνων.

Το μηχάνημα ζητά από τον πελάτη να σαρώσει την άδεια οδήγησής του ώστε να επιβεβαιώσει πως είναι τουλάχιστον 21 ετών. Μέσω της ίδιας σάρωσης ελέγχεται ακόμη και η γνησιότητα της άδειας, ενώ η αναγνώριση προσώπου επαληθεύει στη συνέχεια πως «είστε αυτός που λέτε ότι είστε ως καταναλωτής», προσθέτει ο Μέιγκερς.

🔴 US introduces vending machines to sell bullets https://t.co/XN8mNRtu5H July 7, 2024

Φυσίγγια, σφαίρες, εκρηκτική ύλη πωλούνται από καταστήματα λιανικής πώλησης, αλλά και ηλεκτρονικά συχνά, σύμφωνα με καταγγελίες οργανώσεων, χωρίς την πιστοποίηση της ηλικίας του καταναλωτή.

Σημειώνεται πως από την αρχή του 2024 έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες 15 επεισόδια βίας με όπλα, ενώ μόνο την 4η Ιουλίου, ανήμερα της εθνικής γιορτής της Ανεξαρτησίας, τουλάχιστον 33 άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε περιστατικά με πυροβολισμούς.