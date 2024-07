Η επιτροπή που είναι αρμόδια για να ελέγχει τις δαπάνες των υποψηφίων, οι οποίες έχουν ανώτατο όριο και ένα τμήμα τους καλύπτεται από το κράτος, είχε απευθυνθεί το 2023 στην εισαγγελία του Παρισιού.

Η προεκλογική εκστρατεία της Μαρίν Λεπέν το 2022 στη Γαλλία αποτελεί αντικείμενο έρευνας για παράνομη χρηματοδότηση, ανακοίνωσε σήμερα (9/7) η εισαγγελία του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας πληροφορία του τηλεοπτικού σταθμού BFMTV.

Επειτα από προκαταρκτική έρευνα, άρχισε στις 2 Ιουλίου δικαστική έρευνα για δάνειο νομικού προσώπου σε υποψήφιο που διεξάγει προεκλογική εκστρατεία, για αποδοχή από υποψήφιο σε προεκλογική εκστρατεία δανείου από νομικό πρόσωπο, υπεξαίρεση αγαθών από πρόσωπα που ασκούν δημόσιο λειτούργημα, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία.

