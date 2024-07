Ακαδημαϊκός παρομοίασε τα μάρμαρα του Παρθενώνα ως «παιδί χωρισμένων γονιών»: Η συζήτηση που έλαβε μέρος στο Βρετανικό Μουσείο

Η συζήτηση στο Βρετανικό Μουσείο ανέδειξε την πολύπλευρη φύση του ζητήματος των Μαρμάρων του Παρθενώνα.

Στις 5 Ιουλίου, το Βρετανικό Μουσείο φιλοξένησε μια συζήτηση για το μακροχρόνιο ζήτημα των Μαρμάρων του Παρθενώνα, συζητώντας για το αν θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα. Ο διευθυντής Nicholas Cullinan αναγνώρισε τις συνεχιζόμενες εκκλήσεις για την επιστροφή τους.

Ο ιστορικός και συμμετέχων στο πάνελ David Olusoga τόνισε την πολιτιστική σημασία των μαρμάρων για την Ελλάδα, δηλώνοντας: «Τα μάρμαρα σημαίνουν κάτι για την Ελλάδα που νομίζω ότι υπερισχύει του δικαιώματός μας να τα φυλακίσουμε σε αυτό το κτίριο». Τόνισε ότι η Ελλάδα αμφισβητεί την ιδιοκτησία τους από το 1832 και σε οκτώ χρόνια συμπληρώνονται 200 χρόνια από τότε που η Ελλάδα ζήτησε για πρώτη φορά την επιστροφή τους. Ο Olusoga πιστεύει ότι τα μάρμαρα ανήκουν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, το οποίο χτίστηκε εν αναμονή της επιστροφής τους.

Η ακαδημαϊκός Mary Beard προσέφερε μια διαφοροποιημένη άποψη, προτείνοντας ότι ενώ η Ελλάδα «κατέχει κατά κάποιο τρόπο τα μάρμαρα του Παρθενώνα», είναι επίσης διεθνείς θησαυροί που ανήκουν στην ανθρωπότητα. Σύγκρινε τα μάρμαρα με ένα «παιδί χωρισμένων γονιών» και πρότεινε μια πιο γενναιόδωρη συμφωνία διαμοιρασμού με την Ελλάδα. Η Beard οραματίστηκε το Βρετανικό Μουσείο ως «τη μεγαλύτερη δανειστική βιβλιοθήκη του κόσμου», δανείζοντας έργα σε παγκόσμιο επίπεδο για την προώθηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς.

A lot to unpack here with some uncomfortable quotes and mindsets...



‘Like a child in a messy divorce’: Mary Beard and David Olusoga tackle Parthenon Marbles debate in British Museum panel: https://t.co/h9wC3gyFgZ