Ο 35χρονος που μοιάζει με έφηβο αποκάλυψε τα μυστικά του κατά της γήρανσης: «Μένω μακριά από το φως του ήλιου»

Το γύρου του διαδικτύου έχουν κάνει οι φωτογραφίες ενός 35χρονου που μοιάζει με 13χρονο.

Ο Brandon Miles May, ένας 35χρονος άνδρας από το Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, εκπλήσσει συχνά τους αγνώστους που τον περνούν για έφηβο. Η νεανική του εμφάνιση έχει ωθήσει πολλούς να ρωτήσουν για τα μυστικά του κατά της γήρανσης και ο Brandon είναι περισσότερο από πρόθυμος να μοιραστεί την απλή αλλά αποτελεσματική ρουτίνα του: μείνετε μακριά από τον ήλιο, αποφύγετε το αλκοόλ και διατηρήστε μια υγιεινή διατροφή.

Ο Brandon τονίζει τη σημασία της προστασίας του δέρματός του από τον ήλιο, μια πρακτική που ακολουθεί από τότε που ήταν 13 ετών. Φοράει καθημερινά με θρησκευτική ευλάβεια αντηλιακό και χρησιμοποιεί φυσικά καλύμματα, όπως φούτερ και γάντια, για να προστατεύει το δέρμα του όταν βρίσκεται έξω. «Μένω μακριά από το φως του ήλιου σε όλη μου τη ζωή», εξηγεί ο Brandon.

Man, 35, who is constantly told he ‘looks like a teenager’ reveals secret to staying young https://t.co/XwsFo9DUSK pic.twitter.com/lAdeqJrucd