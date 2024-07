Η ευρωπαϊκή πόλη που προσφέρει δωρεάν φαγητό και κρασί στους τουρίστες με οικολογική συνείδηση

Αυτή η καινοτόμος πρωτοβουλία, που θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου, ενθαρρύνει τους επισκέπτες να συμμετέχουν σε βιώσιμες πρακτικές, όπως η συλλογή απορριμμάτων, η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών ή το ποδήλατο στην πόλη.

Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Κοπεγχάγη μπορούν πλέον να κερδίζουν δωρεάν φαγητό και δραστηριότητες συμμετέχοντας σε φιλικές προς το περιβάλλον εργασίες, ανακοίνωσε το τουριστικό γραφείο της πόλης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «CopenPay», τα συμμετέχοντα τουριστικά αξιοθέατα θα προσφέρουν ανταμοιβές όπως δωρεάν γεύματα, καφέδες, ποτήρια κρασί και ενοικιάσεις καγιάκ. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον μετριασμό της «περιβαλλοντικής επιβάρυνσης» του τουρισμού, σύμφωνα με την Rikke Holm Petersen, επικεφαλής επικοινωνίας του τουριστικού γραφείου της Κοπεγχάγης.

