Κυκλώνας Μπέριλ: Πέντε νεκροί και τεράστιες ζημιές στο Τέξας

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τέξας από το πέρασμα του κυκλώνα Μπέριλ. Τεράστιες οι ζημιές στην περιοχή.

Αφού πέρασε από την Καραϊβική, ο κυκλώνας Μπέριλ έπληξε χθες, Δευτέρα, το Τέξας συνοδευόμενο από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες και μαζικές διακοπές ρεύματος, ενώ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στις νότιες ΗΠΑ.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Χιούστον, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης αυτής του Τέξας και της τοπικής αστυνομίας. Ένας εργαζόμενος στη δημοτική αστυνομία έχασε τη ζωή του σε πλημμύρες, την ώρα που προσπαθούσε να φτάσει στην εργασία του, εξήγησε ο δήμαρχος Τζον Ουίτμιρ, διευκρινίζοντας ότι ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πυρκαγιά που προκάλεσε κεραυνός.

Δύο άλλοι θάνατοι που συνδέονται με πτώσεις δέντρων είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα χθες από τις τοπικές αρχές. Πιο βόρεια, στην κομητεία Μπέντον της Λουιζιάνα, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν δέντρο έπεσε στο σπίτι της, επεσήμανε η τοπική αστυνομία στο Facebook.

Ο Μπέριλ, ο οποίος σε προηγούμενο στάδιο είχε χαρακτηριστεί κυκλώνας, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων στην Καραϊβική και τη Βενεζουέλα. Όταν πέρασε από τις Αντίλλες έφτασε μάλιστα στο επίπεδο 5 – το υψηλότερο– της κλίμακας Σάφιρ- Σίμσον, με την οποία υπολογίζεται η ένταση των κυκλώνων.

Τη Δευτέρα υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, με τους ανέμους που τον συνόδευαν να πνέουν με μειωμένη ένταση, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC). Ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει. Πέντε ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν χθες από τη μετεωρολογική υπηρεσία του Τέξας και το NHC προειδοποίησε για τον κίνδυνο απότομης ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές.

Στο Χιούστον ξεριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, κλείνοντας δρόμους. Πολλοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι λόγω των πλημμυρών.

A look into the eye 👁️ of Hurricane Beryl today. Late Monday, Beryl became the earliest storm to develop into a Category 5 hurricane in the Atlantic, though it was downgraded Tuesday to Category 4.



