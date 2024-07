Η NASA εντόπισε μυστηριώδεις δομές σε σχήμα Χ και Γ στην ατμόσφαιρα της Γης: Προβληματισμένοι οι ειδικοί

Προβληματισμένοι είναι οι επιστήμονες μετά από τον εντοπισμό απροσδόκητων δομών στην ιονόσφαιρα της Γης.

Σε ένα αξιοσημείωτο εύρημα, η αποστολή GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk) της NASA εντόπισε απροσδόκητες δομές σε σχήμα Χ και Γ στην ιονόσφαιρα της Γης. Αυτό το ηλεκτρισμένο στρώμα της ατμόσφαιρας, απαραίτητο για τις ραδιοεπικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων, έχει μελετηθεί εδώ και καιρό για τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις του με την ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο, αυτοί οι νέοι γεωμετρικοί σχηματισμοί έχουν αφήσει τους επιστήμονες σε αμηχανία.

Η ιονόσφαιρα είναι ένα κρίσιμο τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας. Πρόκειται για μια περιοχή γεμάτη με ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια, που δημιουργούνται όταν η υπεριώδης ακτινοβολία και η ακτινοβολία Χ από τον ήλιο ιονίζει τα ατμοσφαιρικά αέρια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει την πυκνότητα της ιονόσφαιρας, ενισχύοντας την ικανότητά της να αντανακλά ραδιοσήματα. Τη νύχτα, χωρίς την ηλιακή ακτινοβολία, η πυκνότητα μειώνεται, αλλά το στρώμα παραμένει ευαίσθητο σε διάφορες διαταραχές.

