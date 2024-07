Το πιο ακριβό σκυλί στον κόσμο: Το εξωπραγματικό ποσό που πρέπει να δαπανήσει κάποιος για να το αποκτήσει (vid)

Αυτοί οι σκύλοι είναι προσαρμοσμένοι ώστε να εντάσσονται άψογα στη ζωή των εύπορων ιδιοκτητών τους, παρέχοντας απαράμιλλη προστασία και συντροφικότητα.

Πριν από μερικά χρόνια, στο Μπόζμαν της Μοντάνα, ένας χειρουργός και η σύζυγός του ανακάλυψαν μια εξαιρετική προσφορά σε μια τοπική λαϊκή αγορά: ένα περίπτερο από έναν εκτροφέα με το όνομα Svalinn, ο οποίος πουλούσε σκύλους προστασίας στρατιωτικού επιπέδου. Αυτά τα σκυλιά, που διέθεταν ένστικτα επίλεκτης αντίληψης του κινδύνου σε συνδυασμό με τη ζεστασιά και την ιδιοσυγκρασία των συμβατικών οικογενειακών κατοικίδιων, τράβηξαν το ενδιαφέρον του χειρουργού Regis Haid και της συζύγου του, Mary Ellen. Αρχικά αιφνιδιάστηκε από την υψηλή τιμή των τουλάχιστον 150.000 δολαρίων ανά σκύλο, αλλά τελικά το ζευγάρι έγινε ιδιοκτήτης όχι ενός αλλά δύο από αυτά τα αξιοσημείωτα ζώα.

Τα σκυλιά είναι ένα μοναδικό μείγμα ολλανδικού ποιμενικού, γερμανικού ποιμενικού και βελγικού μαλινουά και εκπαιδεύονται ώστε να είναι τόσο τρομεροί προστάτες όσο και στοργικοί σύντροφοι. Ο Regis, με το στρατιωτικό του υπόβαθρο, εντυπωσιάστηκε από την ευφυΐα και τις ικανότητές τους, παρομοιάζοντάς τα με ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση.

