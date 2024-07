Επιβάτης που πέταξε για πρώτη φορά με αεροπλάνο μπέρδεψε την πόρτα εξόδου με αυτή της τουαλέτας

Απίστευτο είναι το περιστατικό που έλαβε μέρος σε πτήση της Air China.

Ένας επιβάτης αεροπλάνου που ταξίδευε για πρώτη φορά προκάλεσε κατά λάθος χάος αφού άνοιξε την πόρτα εξόδου κινδύνου αναζητώντας την τουαλέτα, οδηγώντας σε μια σειρά από ανατρεπτικά γεγονότα στην πτήση 2754 της Air China. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (4/7) στο αεροδρόμιο Quzhou στην ανατολική επαρχία Zhejiang της Κίνας, όπως αναφέρει η South China Morning Post.

Η σύγχυση ξεκίνησε όταν ο άπειρος ταξιδιώτης, προσπαθώντας να βρει την τουαλέτα, πήγε στο πίσω μέρος του αεροπλάνου και άνοιξε κατά λάθος την πόρτα εξόδου. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την ενεργοποίηση της τσουλήθρας εκκένωσης, ξαφνιάζοντας όλους τους επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων των αεροσυνοδών.

