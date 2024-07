Οι αρχές στην πόλη του Κιέβου δήλωσαν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν στο χτύπημα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Μπαράζ πυραύλων κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί, σε μια ασυνήθιστη για πρωινή ώρα επίθεση, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους σε όλη τη χώρα και έπληξε σημαντικό νοσοκομείο παίδων, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 40 πυραύλους με στόχο διάφορες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, εμπορικά κτίρια και κατοικίες σε διαφορετικές ουκρανικές πόλεις.

#Ohmatdyt. A direct hit by a russian missile on the largest children's hospital in Ukraine. Children, doctors under the rubble. Today is the Day of Family, Love and Loyalty in russia pic.twitter.com/i0KtG6FNfl — LIBKOS (@Liberov) July 8, 2024

Οι αρχές στην πόλη του Κιέβου δήλωσαν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν στο χτύπημα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα χαλάσματα στο νοσοκομείο παίδων στο Κίεβο, το οποίο υπέστη καταστροφές από τα σημερινά ρωσικά χτυπήματα.

⚡️ Children and mothers after being evacuated from the Okhmadyt hospital in Kyiv that was hit by a Russian missile.



The name Okhmadyt means maternity and childhood care. pic.twitter.com/vcvXJBUmoV July 8, 2024

Στο Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του Ζελένσκι, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Βιλκούλ. Τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ποκρόβσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όταν πύραυλοι έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντονέτσκ.

Ukrainian kids suffering from cancer being evacuated after their hospital in Kyiv was hit today by a Russian missile.



Rescue-workers believe there are still children buried below the rubble pic.twitter.com/1mfXlEjqqX — Visegrád 24 (@visegrad24) July 8, 2024

«Ολες οι υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί για να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. «Και ολόκληρος ο κόσμος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλη την αποφασιστικότητά του για να βάλει οριστικά ένα τέλος στα ρωσικά πλήγματα».