Έντονος καβγάς ξέσπασε σε πτήση της Ryanair: Ο λόγος που τσακώθηκαν οι επιβάτες

Η κλιμακούμενη βία και η αναστάτωση δεν άφησαν στον πιλότο άλλη επιλογή από το να εκτρέψει την πτήση και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Μια πτήση της Ryanair με προορισμό το αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου μετατράπηκε σε ρινγκ, καθώς ξέσπασε μαζικός καβγάς μεταξύ των επιβατών, αναγκάζοντας τον πιλότο να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Η χαοτική σκηνή εκτυλίχθηκε μετά το αίτημα ενός επιβάτη να αλλάξει θέση και πυροδότησε μια ατελείωτη αντιπαράθεση στα 30.000 πόδια, σύμφωνα με τη Sun.

Η πτήση είχε αναχωρήσει από το Αγκαντίρ του Μαρόκου την Τετάρτη, όταν οι εντάσεις άρχισαν να αυξάνονται. Ένας άνδρας γύρω στα 20 φέρεται να ζήτησε από μια γυναίκα, η οποία καθόταν με την κόρη της, να αλλάξει θέση για να μπορέσει να είναι με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Όταν η γυναίκα αρνήθηκε, ο άνδρας φέρεται να άρχισε να την απειλεί.

'Mass brawl' breaks out on Ryanair flight from Morocco to London with passengers screaming at each other when row erupts after a family asks to swap seats https://t.co/TCCxJ5ELGj pic.twitter.com/rXtAkqYj2W