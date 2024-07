ΑΤΜ εμφανίστηκε στη μέση του πουθενά: Άναυδοι οι ντόπιοι

Με κάθε νέο έργο, ο Impro συνεχίζει να ιντριγκάρει και να διασκεδάζει το κοινό, μετατρέποντας καθημερινά αντικείμενα σε τέχνη.

Η Sonning Bridge στο Berkshire έγινε για άλλη μια φορά ο καμβάς για τον μυστηριώδη καλλιτέχνη που είναι γνωστός ως Impro. Κατά τη διάρκεια των ετών, η γέφυρα αυτή έχει αποτελέσει τον τόπο διαφόρων ιδιόρρυθμων εγκαταστάσεων, όπως ένα τηλέφωνο, ένα γραμματοκιβώτιο και μια πόρτα. Τώρα, η τελευταία προσθήκη σε αυτή την περίεργη συλλογή είναι ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών, με εμφανές το λογότυπο του καλλιτέχνη.

Το έργο του Impro συχνά συνδυάζει καθημερινά αντικείμενα με απροσδόκητες τοποθεσίες, δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο σχόλιο για τη σύγχρονη ζωή. Εκτός από τις δημιουργίες του στη Sonning Bridge, έχει επίσης εγκαταστήσει μια μεγάλη καρφίτσα Google Maps στον κυκλικό κόμβο Playhatch, εδραιώνοντας περαιτέρω τη φήμη του για ευφάνταστη δημόσια τέχνη.

Λίγα είναι γνωστά για την προσωπική ζωή του Impro, εκτός από το ότι διαμένει στο Oxfordshire. Διατηρεί χαμηλό προφίλ, κάνοντας μόνο σπάνιες δημόσιες δηλώσεις. Σε συνέντευξή του στο BBC το 2014, ο Impro μοιράστηκε ότι η τέχνη του καθοδηγείται από την ιδέα ότι οι άνθρωποι συχνά ενθαρρύνονται να παίρνουν τη ζωή στα σοβαρά, «παρά το γεγονός ότι είναι παράλογη και τραγική».

Το έργο του Impro έχει προσελκύσει την προσοχή τόσο του κοινού όσο και σημαντικών προσωπικοτήτων. Η εγκατάσταση του ΑΤΜ, για παράδειγμα, συγκέντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον όταν τράβηξε την προσοχή του διάσημου Uri Geller. Ο Geller παρατήρησε: «Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο πουθενά στον κόσμο. Είναι κάτι καινούργιο για μένα».

