Τύπος άνοιξε κουτάκι μπύρας χρησιμοποιώντας τα δόντια ενός αλιγάτορα: Έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες του διαδικτύου (vid)

Μοναδικό είναι το βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Ένας άντρας αποφάσισε να ανοίξει ένα κουτάκι μπύρας χρησιμοποιώντας τα δόντια ενός αλιγάτορα.

Σε μια επίδειξη μαγκιάς, ένας τύπος έχει γίνει viral επειδή χρησιμοποίησε τα σαγόνια ενός άγριου αλιγάτορα για να ανοίξει ένα κουτάκι μπύρας.

Το εκπληκτικό βίντεο αναρτήθηκε αρχικά στον λογαριασμό X Catch Up Bites και πρόσφατα μοιράστηκε από τον χρήστη Wall Street Silver, συγκεντρώνοντας γρήγορα πάνω από 3,1 εκατομμύρια προβολές.

Using a gator as a can opener. Dudes rock. pic.twitter.com/uUCbOk3paV