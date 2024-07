Επιστήμονες ανακάλυψαν γιγαντιαία σαλαμάνδρα με τεράστιους κυνόδοντες

Αυτό το πλάσμα είναι ένας όψιμος εκπρόσωπος των στελεχιαίων τετραπόδων, μιας ομάδας που τελικά εξελίχθηκε στα θηλαστικά, τα πτηνά, τα ερπετά και τα σύγχρονα αμφίβια, γνωστά και ως στελεχιαία τετράποδα.

Ο Τυραννόσαυρος Ρεξ δεν ήταν το πρώτο αρπακτικό που περιπλανήθηκε στη Γη. Σαράντα εκατομμύρια χρόνια πριν οι δεινόσαυροι γίνουν τα κορυφαία αρπακτικά του κόσμου, μια σαλαμάνδρα σε ανθρώπινο μέγεθος με τρομερούς κυνόδοντες 10 εκατοστών κυριαρχούσε στο προϊστορικό τοπίο, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Ένας απολιθωμένος σκελετός αυτού του αρχαίου αμφίβιου αποκαλύφθηκε στη Ναμίμπια από ομάδα επιστημόνων από την Αργεντινή. «Έχει αυτούς τους τεράστιους κυνόδοντες, ολόκληρο το μπροστινό μέρος του στόματος είναι απλώς γιγάντια δόντια», εξήγησε ο συγγραφέας της μελέτης Jason Pardo, ερευνητής στο Μουσείο Field στο Σικάγο, σχετικά με το υδρόβιο πλάσμα.

Το προϊστορικό αυτό αρπακτικό που ονομάστηκε «Gaiasia jennyae» από τον σχηματισμό Gai-as όπου ανακαλύφθηκε, έζησε πριν από 280 εκατομμύρια χρόνια κατά την Πέρμια περίοδο, μια εποχή κατά την οποία υπήρχε μια ενιαία υπερήπειρος, η Πανγαία, όπως αναφέρει η The Washington Post.

