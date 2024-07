Ο νέος νόμος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, επιτρέπει στους γονείς να μεταφέρουν τη γονική τους άδεια μετ' αποδοχών σε άτομα εκτός της άμεσης οικογένειας.

Οι Σουηδοί παππούδες και γιαγιάδες μπορούν πλέον να πληρώνονται για να φροντίζουν τα εγγόνια τους, χάρη σε μια νέα πρωτοποριακή πολιτική στη χώρα που φημίζεται για την καινοτόμο προσέγγισή της στη φροντίδα των παιδιών.

Βάσει του νόμου αυτού, οι γονείς σε μονογονεϊκές οικογένειες μπορούν να μεταφέρουν έως και 90 ημέρες από την άδεια μετ' αποδοχών τους σε άλλα άτομα, ενώ τα ζευγάρια μπορούν να μεταφέρουν έως και 45 ημέρες. Ο Leo Gulbrinck, ένας 65χρονος συγγραφέας από το Lund της Σουηδίας, ο οποίος περιμένει το δεύτερο εγγόνι του τον Αύγουστο, δήλωσε στους New York Times ότι σκοπεύει να επωφεληθεί από τον νέο νόμο. Σκοπεύει να βοηθήσει τον γιο του, ο οποίος ζει στην κοντινή πόλη Μάλμε, αναλαμβάνοντας μέρος των ευθυνών φροντίδας του παιδιού. Ο Gulbrinck εξήρε τον νέο νόμο ως «σπουδαία ιδέα».

