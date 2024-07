Η αδιαμφισβήτητη πρωταθλήτρια Miki Sudo έφαγε 51 χοτ ντογκ σε διαγωνισμό φαγητού για την 4η Ιουλίου (vid)

Με καταγωγή από τη Φλόριντα, η Miki Sudo κυριάρχησε των ανταγωνιστών της στην παραδοσιακή εκδήλωση της 4ης Ιουλίου.

Η μόνιμη πρωταθλήτρια Miki Sudo κατέκτησε τον τίτλο των γυναικών στον ετήσιο διαγωνισμό Nathan's Hot Dog Eating Contest την Πέμπτη (4/7), καταβροχθίζοντας 51 χοτ ντογκ σε μόλις 10 λεπτά.

Η Mayoi Ebihara από το Τόκιο εξασφάλισε τη δεύτερη θέση με 37 χοτ ντογκ, ενώ η Michelle Lesco από την Αριζόνα τερμάτισε τρίτη, καταναλώνοντας 23,5 λουκάνικα.

Με καταγωγή από τη Φλόριντα, η Sudo κυριάρχησε των ανταγωνιστών της στην παραδοσιακή εκδήλωση της 4ης Ιουλίου. Η φετινή της νίκη έρχεται να προστεθεί στο εντυπωσιακό της σερί, καθώς είναι η αδιαμφισβήτητη πρωταθλήτρια τα τελευταία εννέα χρόνια, από την πρώτη της διοργάνωση το 2014.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα το 2021 λόγω εγκυμοσύνης, η Sudo επέστρεψε θριαμβευτικά το 2022, διεκδικώντας ξανά την κίτρινη ζώνη Mustard, τρώγοντας 42 χοτ ντογκ. Πέρυσι, συνέχισε το νικηφόρο σερί της με 39,5 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά.

Το προηγούμενο προσωπικό ρεκόρ της Sudo ήταν το 2020, όταν κατανάλωσε το εκπληκτικό αριθμό των 48,5 χοτ ντογκ. Το τελευταίο της επίτευγμα δεν αποτελεί μόνο νέο προσωπικό ρεκόρ, αλλά σηματοδοτεί επίσης ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του γυναικείου διαγωνισμού.

Στα 28 της χρόνια, η Mayoi Ebihara, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, και η Michelle Lesco, 40 ετών, που ήρθε τρίτη, επέδειξαν εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά καμία από τις δύο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εξαιρετικό κατόρθωμα της Sudo.