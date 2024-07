Το εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο που εμφανίστηκε στον ουρανό μετά την εκτόξευση δορυφόρου

Αυτό το σπάνιο γεγονός όχι μόνο καθήλωσε τους κατοίκους της Φλόριντα, αλλά ανέδειξε την απροσδόκητη ομορφιά που μπορεί να προκύψει από την αλληλεπίδραση των ανθρώπινων τεχνολογικών επιτευγμάτων με τα φυσικά ατμοσφαιρικά φαινόμενα.

Πόσο συχνά βρίσκεστε να κοιτάζετε τον ουρανό, εντελώς μπερδεμένοι με αυτό που βλέπετε; Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τον ήλιο, τα σύννεφα, το φεγγάρι και τα αστέρια, υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που ο ουρανός παρουσιάζει κάτι εξαιρετικό και ανεξήγητο.

Ένα τέτοιο γεγονός συνέβη στις 3 Ιουλίου στη Φλόριντα, όπου οι κάτοικοι έζησαν μια μαγευτική κοσμική επίδειξη στον πρωινό ουρανό. Αυτό που πολλοί μπορεί να πέρασαν λανθασμένα για το βόρειο σέλας ή ακόμη και για ένα εξωγήινο θέαμα ήταν στην πραγματικότητα ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο γνωστό ως νυχτερινά φωτεινά σύννεφα.

Αυτά τα αιθέρια σύννεφα, που εμφανίζονται ως ασημένιες ίνες που διαπλέκονται με αποχρώσεις του λευκού και του μπλε, είναι ένα θέαμα που αξίζει να δείτε. Αλλά τι ακριβώς είναι αυτά τα σύννεφα;

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της Μετεωρολογικής Αρχής Juliana Mejia, η εντυπωσιακή εμφάνιση προκλήθηκε από την πρωινή εκτόξευση ενός δορυφόρου της SpaceX. Τα σύννεφα σχηματίζονται συνήθως σε ύψος περίπου 200.000 ποδιών στη Μεσόσφαιρα και αποτελούνται από κρυστάλλους πάγου. Το μεγάλο υψόμετρό τους τους επιτρέπει να αντανακλούν το φως του ήλιου, καθιστώντας τα ορατά στον νυχτερινό ουρανό.

HAVE YOU SEEN THIS?: A SpaceX Falcon 9 rocket was seen streaking across the sky over Virginia in the early hours of Wednesday, July 3, after liftoff from Florida. https://t.co/1xtd3AvmlV