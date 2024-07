Απίστευτο περιστατικό: Αστυνομικός καταδίωξε «ακυβέρνητο» αυτοκίνητο (vid)

Ο αξιωματικός που ενεπλάκη στο περιστατικό κατάφερε να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ατυχήματα.

Σε ένα περίεργο και ανησυχητικό περιστατικό στις 19 Ιουνίου, ένας αστυνομικός στο κεντρικό Φοίνιξ της Αριζόνα, προσπάθησε να σταματήσει ένα αυτοκίνητο που εκτρεπόταν ακανόνιστα μεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας και στην αντίθετη κατεύθυνση. Η κατάσταση πήρε μια αναπάντεχη τροπή όταν το αυτοκίνητο, ένα όχημα της Waymo, συμμορφώθηκε τελικά με το σταμάτημα, αποκαλύπτοντας ότι ήταν εντελώς άδειο.

Ο αξιωματικός, που περίμενε να αντιμετωπίσει έναν οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ ή να αντιμετωπίσει ένα επείγον ιατρικό περιστατικό, αντί γι' αυτό αντιμετώπισε το αινιγματικό θέαμα ενός άδειου οχήματος. Αυτή η απροσδόκητη τροπή των γεγονότων αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιβολή του νόμου καθώς η αυτόνομη τεχνολογία γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στους δημόσιους δρόμους.

Cop pulls over self-driving car with no one inside



A Phoenix police officer initiated a traffic stop on the Waymo. The vehicle drove into oncoming traffic, ran a red light and "FREAKED OUT," said the dispatch records, which are typed in all capital letters.



