Ερευνητές αποκωδικοποίησαν τον μηχανισμό των Αντικυθήρων: Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος που απεικονίζεται στην πρόσοψη της συσκευής

Ερευνητές έχουν κάνει μια σημαντική ανακάλυψη στην κατανόηση του μηχανισμού των Αντικυθήρων, ενός τεχνουργήματος ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών που ανακαλύφθηκε σε ένα βυθισμένο ναυάγιο και συχνά αναφέρεται ως ο «αρχαιότερος υπολογιστής του κόσμου».

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, που ανακαλύφθηκε το 1901, χρονολογείται από τον δεύτερο αιώνα π.Χ. Έτυχε ευρείας αναγνώρισης όχι μόνο για την ιστορική του σημασία αλλά και για τον πολιτιστικό του αντίκτυπο, εμπνέοντας ακόμη και ένα αντίγραφο που παρουσιάστηκε στην περσινή κινηματογραφική επιτυχία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου».

Πάνω από έναν αιώνα από την ανακάλυψή του, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης χρησιμοποίησαν τεχνικές στατιστικής μοντελοποίησης, οι οποίες είχαν αρχικά σχεδιαστεί για την ανάλυση βαρυτικών κυμάτων, για να αποκαλύψουν νέες γνώσεις σχετικά με αυτό το αρχαίο τεχνούργημα. Τα βαρυτικά κύματα είναι κυματισμοί στο χωροχρόνο που προκαλούνται από σημαντικά ουράνια γεγονότα, όπως η συγχώνευση δύο μαύρων τρυπών.

Στην εργασία τους το 2021, οι ερευνητές εντόπισαν κανονικά διατεταγμένες οπές σε έναν «ημερολογιακό δακτύλιο» του μηχανισμού των Αντικυθήρων, οι οποίες πιστεύεται ότι απεικόνιζαν τις κινήσεις του ήλιου, της σελήνης και των πέντε γνωστών πλανητών της αρχαιότητας. Αυτή η διάταξη υποδηλώνει έναν αρχαίο ελληνικό κόσμο που απεικονιζόταν στην πρόσοψη της συσκευής.

Τώρα, σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Official Journal of the British Horological Institute, ο ερευνητής των βαρυτικών κυμάτων Graham Woan και ο ερευνητικός συνεργάτης Joseph Bayley από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης προτείνουν ότι ο δακτύλιος του ημερολογίου ήταν πιθανότατα διάτρητος με 354 οπές. Ο αριθμός αυτός ευθυγραμμίζεται με τις ημέρες ενός σεληνιακού έτους, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές να υποθέσουν ότι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση του ελληνικού σεληνιακού ημερολογίου.

«Ένας δακτύλιος από 360 οπές είναι έντονα απορριπτέος, και ένας από 365 οπές δεν είναι αληθοφανής, δεδομένων των υποθέσεων του μοντέλου μας», σημειώνουν οι ερευνητές στο έγγραφό τους.

Η ανακάλυψη αυτή αναδεικνύει μια συναρπαστική διασταύρωση μεταξύ της σύγχρονης επιστήμης και των μυστηρίων ενός αρχαίου τεχνουργήματος. Εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές από την έρευνα των βαρυτικών κυμάτων στη μελέτη του μηχανισμού των Αντικυθήρων, οι ερευνητές παρείχαν μια βαθύτερη κατανόηση του σκοπού και της λειτουργικότητάς του, ρίχνοντας φως σε ένα αξιοσημείωτο κομμάτι αρχαίας τεχνολογίας.