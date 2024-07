O Σακίλ Ο' Νιλ πάρταρε με την «Hawk Tuah Girl»: Οι φωτογραφίες που έγιναν viral (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει οι κοινές φωτογραφίες του Σακίλ Ο' Νιλ με την «Hawk Tuah Girl».

Ο θρύλος του NBA, Σακίλ Ο' Νιλ, ο οποίος είναι γνωστό ότι εργάζεται ως DJ, βρέθηκε με την κοπέλα που πλέον έχει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η Hailey Welch γνωστή πλέον ως «Hawk Tuah Girl» συναντήθηκε με τον Σακίλ Ο' Νιλ μετά από την εμφάνιση του σε μαγαζί στο Νάσβιλ.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Hailey Welch έγινε ευρέως γνωστή μετά από μια συμβουλή που έδωσε για το σεξ. Οι δύο τους συναντήθηκαν στο JBJ's, όπου συνομίλησαν και τράβηξαν μερικές φωτογραφίες.

