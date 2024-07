Τα αυτοσχέδια οχήματα που κατασκευάζει ο ρωσικός στρατός: Τι είναι το «τανκ-χελώνα» (vid)

Η δημιουργία του άρματος-χελώνας υπογραμμίζει τα όρια στα οποία ο ρωσικός στρατός είναι διατεθειμένος να φτάσει για να προσαρμοστεί στο εξελισσόμενο πεδίο μάχης.

Στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο ρωσικός στρατός, απελπισμένος να καθαρίσει νάρκες και να προστατεύσει τις δυνάμεις του από τα drones της Ουκρανίας, επινόησε φέτος την άνοιξη έναν νέο τύπο οχήματος. Αυτό το αυτοσχέδιο όχημα, ένα υπερ-οπλισμένο άρμα που είναι εξοπλισμένο με ρολά που εκρήγνυνται από νάρκες και θωράκιση που μοιάζει με υπόστεγο, έχει ως στόχο να προστατεύσει το πλήρωμα και τυχόν συνοδευτικό πεζικό από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Assembly of the Russian "Homosexual" or "turtle" type tank - author thanks his followers for raising money for the chains. https://t.co/bWa3c5chP0 pic.twitter.com/TaJMpqYf2z

Οι Ουκρανοί ονόμασαν γρήγορα αυτό το αυτοσχέδιο όχημα επίθεσης «τανκ χελώνα». Ενδεχομένως δεκάδες από αυτές τις δημιουργίες έχουν εμφανιστεί κατά μήκος της πρώτης γραμμής του ευρύτερου πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Δύο μήνες μετά το ντεμπούτο του άρματος , οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να τα παράγουν σε εργαστήρια.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι», σημείωσε ένας Ρώσος από το 218ο Τμήμα Τεθωρακισμένων στη νότια Ουκρανία σε ένα βίντεο που ευχαριστεί το κοινό για τη δωρεά αλυσίδων.

Russia is wrapping its tanks in metal sheeting, earning them the nickname “turtle tanks”. The new armour may protect them against Ukrainian drones. But it also has big downsides. We explain what they are: https://t.co/rHPBLlq0h1 👇