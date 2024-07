Μπουκάλι διέσχισε τον ωκεανό για πάνω από έξι δεκαετίες: Το μήνυμα που έκρυβε

Το μπουκάλι αποτελούσε μέρος μιας επιστημονικής προσπάθειας της Επιτροπής Αλιείας και Ωκεανών του Κανάδα, η οποία αποσκοπούσε στην παρακολούθησε των επιφανειακών ρευμάτων.

Ένα μήνυμα σε ένα μπουκάλι, που ρίχτηκε στη θάλασσα πριν από 63 χρόνια, ξεβράστηκε σε μια ακτογραμμή, προσφέροντας μια συναρπαστική ματιά στη θαλάσσια έρευνα μιας άλλης εποχής.

Αυτό το μπουκάλι διέσχισε τον ωκεανό για πάνω από έξι δεκαετίες. Αρχικά ρίχτηκε στη θάλασσα στα ανοικτά του νησιού Machias Seal στον κόλπο Fundy, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ της αμερικανικής πολιτείας Μέιν και της Νέας Σκωτίας στον Καναδά. Είναι αξιοσημείωτο ότι επανεμφανίστηκε στο βόρειο άκρο του Cape Cod, κοντά στη Βοστώνη, περίπου εξήντα χρόνια αργότερα.

